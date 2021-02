China: las dudas que despierta el triunfal anuncio de la nación asiática sobre el fin de la pobreza extrema

Reuters

Erradicar la pobreza extrema rural ha sido una de las iniciativas clave de los ocho años de gobierno de Xi Jinping.

Otro milagro para los anales de la historia.Así celebró este jueves el presidente chino Xi Jinping el fin de la pobreza extrema en su país.En una gran ceremonia en Pekín, Xi dijo que en los últimos ocho años casi 100 millones de personas han dejado la pobreza extrema."Hemos completado la ardua tarea de erradicar la pobreza extrema", aseguró en un tono triunfalista el líder chino, que elogió al Partido Comunista y al sistema socialista como artífices del hito.La erradicación de la pobreza fue una de las grandes iniciativas de Xi al comenzar su mandato en 2012 y este jueves lo celebró como un regalo por los 100 años que cumple el gobernante Partido Comunistade China.En octubre de 2015 el Comité Central del partido estableció como meta para 2020 acabar con la pobreza, por lo que el anuncio es visto como un gran triunfo político para Xi.Desde que asumió el cargo de secretario general del Partido en 2012, el líder chino ha recorrido decenas de aldeas empobrecidas para mostrar su apoyo a una campaña que los medios oficiales destacan ahora como uno de los logros de su legado político.

China buscó en los últimos años el desarrollo de las zonas rurales.

Sin embargo, hay expertos que cuestionan las cifras y también las mediciones, ya que en China la pobreza extrema se define por unos ingresos anuales de menos de US$620, es decir US$1,69 al día, en comparación con el umbral de US$1,90 del Banco Mundial.

Getty Images Desde que en los 70 asumió la economía de mercado, China ha sacado a unos 800 millones de personas de la pobreza.

El impacto de la economía de mercado

El impacto de la economía de mercado

Los responsables de la Oficina de Reducción de la Pobreza de China aseguran que el umbral del país calculado en poder adquisitivo real supone unospor día. Aún así, está por debajo del que recomienda el Banco Mundial para países con altos ingresos como China.En el programa contra la pobreza trabajaron unos tres millones de personas y los últimos ocho años contó con un fondo de unos 1,6 billones de yuanes (), dijo Xi.Como parte del programa, Xi destacó que desde 2012 se rehabilitaron viviendas en las que residen más de 25 millones de personas y que más de 9,6 millones de chinos fueron reubicados desde las áreas más empobrecidas del país, en su mayoría situadas en regiones inhóspitas y montañosas.Aunque el gobierno asegura que los realojamientos son "voluntarios" y "necesarios" para el acceso a agua, comida y techo, y para que los ciudadanos puedan progresar, organizaciones de defensa de los derechos humanos critican la ausencia de transparencia de los programas.También se preguntan si el gobierno consultó a las personas realojadas o si las comunidades pudieron expresar libremente sus puntos de vista sin temor a represalias.El académico independientedijo al servicio chino de la BBC que erradicar la pobreza no sólo era uno de los grandes objetivos de Xi, sino que es el más fácil de lograr.El también analista independiente Wu Qiang señaló que el gobierno chino suele usar el derecho a la subsistencia y al desarrollo del pueblo como argumento frente las demandas internacionales sobre el respeto a derechos humanos.le dijo al servicio chino de la BBC que Xi ha usado todo el poder del Estado para acabar con la pobreza y que con ello se preparaba para establecer su autoridad personal absoluta en el vigésimo Congreso Nacional del Partido Comunista, que se celebrará en 2022 y en el que se presentará con una imagen de "líder contra la pobreza".Wu también vinculó el anuncio con los 100 años que cumple el Partido Comunista, en cuya narrativa, dice Wu, la pobreza se atribuye únicamente a los ataques que sufrió el país antes de la llegada del comunismo. Y el crédito por la erradicación de la pobreza recaerá ahora en el líder chino, argumenta el experto.Wu opina, sin embargo, que el hecho de que hubiera un gran número de pobres en China tiene que ver con errores cometidos por el Partido Comunista desde que llegó al poder en 1949.El experto apunta al llamado Gran Salto Adelante, las reformas económicas, sociales y políticas establecidas en 1958; la Revolución Cultural, que causó una gran agitación política; y la posterior apertura del país a la economía de mercado.La llegada de la economía de mercado, según Wu, aceleró la expansión de la brecha entre ricos y pobres."El problema de la pobreza en China está causado realmente por los primeros 30 años de comunismo y por los 30 siguientes de economía de mercado", afirma Wu. Pero Xi no comparte esas ideas."Ningún otro país puede sacar de la pobreza a cientos de millones de personas en tan corto periodo de tiempo", presumió el presidente chino en su discurso del jueves.Pese a la creciente desigualdad, el Banco Mundial dice que desde finales de la década de los 70 del siglo pasado, China ha sacado de la pobreza agracias a las reformas emprendidas tras décadas de planificación estatal que asfixiaron la economía.En ese mismo periodo la aportación de China a la economía mundial pasó del 1,5 % al 15,4% actual.Lo que cabe preguntarse es quién controla toda esa riqueza generada.