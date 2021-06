Bill Cosby recupera la liberad tras anular una corte su condena por abuso sexual

Getty Images

El actor estadounidense Bill Cosby recuperó este miércoles la libertad. Su liberación se produjo después que la Corte Suprema de Pensilvania anulara la condena por agresión sexual contra el comediante. Cosby, de 83 años, ha cumplido más de dos añosde una sentencia de tres a diez años en una prisión estatal cerca de Filadelfia.En 2018 había sido declarado culpable de drogar y abusar sexualmente de la exjugadora de baloncesto Andrea Constand en 2004.El actor es conocido por protagonizar la serie de televisión de la década de 1980 "The Cosby Show".Decenas de mujeres lo habían acusado públicamente de agresión sexual, aunque solo fue juzgado penalmente por el incidente contra Andrea Constand. Su condena fue considerada un momento histórico en el movimiento #MeToo.

"Violación del proceso"

Getty Images Debido a la ley de prescripción, Andrea Constand fue la única presunta víctima de agresión sexual que podía presentar cargos contra Cosby.

"Violación del proceso"

Pero ahora, la Corte Suprema de Pensilvania determinó que hubo unaporque Cosby había llegado a un acuerdo con un fiscal estatal anterior para que no se le imputaran cargos por este el caso.Sin embargo, en 2015 un nuevo fiscal presentó cargos después de que se revelara el testimonio de una demanda civil presentada por Andrea Constand contra el actor."Sólo hay un remedio que puede restaurar completamente a Cosby al status quo ante (volver al estado anterior). Debe ser liberado y cualquier proceso futuro por estos cargos en particular debe ser prohibido", se lee en el documento.En su decisión, los jueces también encontraron que el testimonio de denunciantes ajenos al caso había contaminado el juicio.En un primer juicio, que no logró llegar a un veredicto en 2017, se llamó a testificar a una denunciante. Sin embargo, en el segundo juicio cinco mujeres fueron invitadas a testificar sobre sus experiencias con Cosby en la década de 1980.Los jueces consideraron que no era aceptable escuchar esos testimonios ya que no estaban directamente relacionadas con el caso, aunque un tribunal de apelaciones había dicho que Cosby mostraba un patrón de abuso., dijo el fiscal estatal Kevin Steele en un comunicado."Mi esperanza es que esta decisión no entorpezca la denuncia de agresiones sexuales por parte de las víctimas... Todavía creemos que nadie está por encima de la ley, incluidos los ricos, famosos y poderosos", añadió.