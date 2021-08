Bielorrusia: expulsan de los Olímpicos a los dos entrenadores señalados de presionar a la atleta Kristina Timanovskaya

AFP

Timanovskaya llegó a Polonia con una visa humanitaria.

Dos entrenadores bielorrusos han perdido sus acreditaciones olímpicas después de supuestamente intentar forzar a la atleta Krystina Timanovskaya abandonar los juegos de Tokyo 2020.El Comité Olímpico Internacional (COI) confirmó que Artur Shimak y Yury Maisevich han dejado la Villa Olímpica. Una investigación está en curso.El caso de Timanovskaya atrapó la atención mundial después de que ella se negase a las órdenes de su equipo de volar de regreso a su país.La atleta se encuentra ahora en Polonia, país que le concedió una visa humanitaria.El caso ha puesto otra vez el foco en Bielorrusia, país que ha sido gobernado por el autoritario presidente Alexander Lukashenko desde 1994. El año pasado, las fuerzas de seguridad reprimieron violentamente las protestas a nivel nacional por su disputada reelección.Bielorrusia dice que Timanovskaya fue sacada del equipo nacional debido a su estado emocional. Pero la atleta, de 24 años, dice que no es cierto, asegurando que fue sacada porque habló en Instagram acerca de la "negligencia de (sus) entrenadores".En un comunicado, la COI dijo que se le había removido la acreditación a los dos entrenadores "como medida provisional... en interés del bienestar de los atletas del Comité Olímpico Nacional de Bielorrusia que siguen en Tokio".El organismo dijo que se había establecido una comisión interdisciplinaria para investigar el incidente y que a los dos entrenadores "se les daría una oportunidad para ser escuchados".El Comité Olímpico bielorruso lanzó su propio comunicado, emitido por la agencia estatal de noticias Belta. Dijo que se encontraban trabajando con el COI para "clarificar" las razones detrás de su decisión, y prometió proteger su equipo de "cualquier forma de discriminación".El organismo confirmó que los entrenadores regresarían pronto a Bielorrusia, pero dijo que "se reservan el derecho de apelar esta decisión".El presidente del COI, Thomas Bach, dijo en una conferencia de prensa el viernes que el comité estaba "feliz" que Timanovskaya se encontrase segura en Polonia, y calificó de lo que le ocurrió como "deplorable", reportó la agencia de noticias Reuters.El Ministro de Relaciones Exteriores de Japón dijo que era "injusto" e "inaceptable" que las autoridades bielorrusas hubiesen presionado a la corredora a volver a casa, según Reuters.

La salida de Timanovskaya vino después de que la corredora se quejara en las redes sociales acerca de ser inscrita en la carrera de relevos de 4x400 metros con poca antelación, después de que se descubrió que algunos miembros del equipo no eran compatibles para competir.El video generó críticas en los medios estatales, y un canal de televisión dijo que carecía de espíritu deportivo.Timanovskaya dijo que dos entrenadores irrumpieron en su habitación y le pidieron que empacase sus maletas inmediatamente para regresar a su país. Le dijeron que dijese que se había lesionado.En una entrevista con la BBC, la atleta dijo que se encontraba en camino al aeropuerto la semana pasada cuando su abuela le advirtió que no era seguro regresar después de ver las noticias locales sobre lo ocurrido.En el aeropuerto, Timanovskaya le mostró a los oficiales una petición de ayuda traducida en su teléfono en un intento de impedir que la ingresasen al avión.Luego recibió protección policial antes de ser trasladada a la embajada de Polonia en Tokio. Llegó a Polonia el pasado miércoles.Las protestas masivas que se apoderaron de Bielorrusia el año pasado mostraron a las fuerzas de seguridad a menudo usar la violencia para disolver las manifestaciones y arrestar a miles de personas.Algunos manifestantes eran atletas nacionales a quienes se les detuvo, quitándole los fondos y excluyéndolos de los equipos.Pero Timanovskaya insistió que ella no es "una chica de política" y solo quiere centrarse en su carrera política."No sé nada de política. Nunca he estado en política", dijo.La corredora le dijo a la BBC que quería regresar a Bielorrusia, pero que era muy peligroso en este momento.Su esposo ha huido de Bielorrusia y ha obtenido una visa para Polonia, pero sus demás familiares siguen en el país.

