Aukus: el enfado de China y Francia por el acuerdo militar entre Australia, Estados Unidos y Reino Unido

El portavoz de la cancillería china criticó duramente el acuerdo Aukus.

"Extremadamente irresponsable".Así calificó China el pacto Aukus sobre seguridad militar que anunciaron el miércoles los líderes de Estados Unidos, Reino Unido y Australia. El acuerdo permitirá a Australia recibir la tecnología de los otros dos países para construir submarinos de propulsión nuclearpor primera vez en su historia.

¿Qué dijo China?

Ministerio de Defensa de R. Unido. La nueva alianza proveerá de submarinos de propulsión nuclear a la flota australiana.

Una "puñalada" para Francia

Win McNamee / Getty Images Biden presentó la nueva alianza con los líderes de Australia y Reino Unido conectados por videoconferencia.

El plan es visto por los analistas como un esfuerzo para. La región ha estado en disputa durante años.También la Unión Europea ha expresado su sorpresa ante el acuerdo Aukus, que Francia calificó como una "puñalada en la espalda" por parte de Australia.El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, dijo este jueves quedel Indopacífico."Este tipo de cooperación socava gravemente la paz y la estabilidad regionales, así como los esfuerzos internacionales por la no proliferación nuclear", señaló."El pacto muestra igualmente cómo estos países utilizan las exportaciones nucleares como herramienta geopolítica. Es extremadamente irresponsable. Deberían abandonar su mentalidad de guerra fría y hacer más para contribuir a la paz y la estabilidad. De lo contrario, acabarán haciéndose daño a sí mismos", aseguró el portavoz.Los medios estatales chinos también publicaron editoriales criticando el pacto. En el periódico Global Times señaló que Australia se ha convertido enAunque en el anuncio del acuerdo no mencionaron directamente a China, los líderes de EE.UU., Reino Unido y Australia se refirieron repetidamente a preocupaciones de seguridad regional que, según dijeron, habían "crecido significativamente".Además de submarinos nucleares, Aukus también involucra elLa alianza es posiblemente el acuerdo de seguridad más importante entre las tres naciones desde la Segunda Guerra Mundial, según analistas."Esto realmente muestra que las tres naciones están trazando una línea en la arena para comenzar y contrarrestar los movimientos agresivos [de China]", dijo Guy Boekenstein de Asia Society Australia.El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, dijo que el bloque no fue informado previamente sobre el pacto Aukus.Señaló que su anuncio marca un buen momento para "elevar la reflexionar sobre la cuestión de la autonomía estratégica" de la UE.Francia en particular resultó afectada por el pacto Aukus, pues significapara construir 12 submarinos convencionales para la nación oceánica., dijo el canciller francés Jean-Yves Le Drian a la emisora France Info. "Habíamos establecido una relación de confianza con Australia. Esa confianza ha sido traicionada", expresó.