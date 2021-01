Alexei Navalny: quién es el feroz crítico de Putin arrestado en Rusia 5 meses después de ser envenenado

Reuters

El líder de la oposición en Rusia, Alexei Navalny, fue detenido este domingo cuando tocó suelo ruso.

Los últimos meses han sido más convulsos de lo común para Alexei Navalny, el crítico más ferviente de Vladimir Putin en Rusia. Este domingo, el opositor fue arrestado poco después de aterrizar en Moscú desde Alemania, cinco meses después de casi morir por un envenenamiento del que acusa a las autoridades rusas. Tanto Estados Unidos como varios gobiernos europeos han exigido la liberación del opositor, aunque de momento Moscú rechaza las condenas internacionales al igual que cualquier tipo de implicación en su envenenamiento.Navalny lleva más de una década destacando por sus críticas a las políticas de Putin y su campaña contra la corrupción que denuncia en Rusia. A sus 44 años, el opositor reúne millones de seguidores rusos en redes socialesy consiguió que algunos de ellos fuesen elegidos para los concejos locales de Siberia en 2020. Navalny insiste en que el partido Rusia Unida de Putin está lleno de "criminales y ladrones" y acusa al presidente de "chuparle la sangre a Rusia" a través de un "estado feudal" que concentra el poder en el Kremlin.

Navalny fue detenido en el puesto de migraciones del aeropuerto de Moscú.

El crítico ha liderado protestas nacionales contra las autoridades, pero todavía no ha sido capaz de cumplir lo que, quizás, es su mayor sueño: desafiar a Putin en las urnas electorales. Ya lo intentó en las elecciones presidenciales de 2018, pero su candidatura fue vetada después de que un tribunal ruso le condenara por malversación de fondos. Navalny siempre ha negado vehementemente dichas acusaciones, y asegura que sus disputas legales son represalias del Kremlin por sus feroces críticas.

Sobreviviente de un envenenamiento

BBC Alexei Navalny mientras se recuperaba en Berlín con su esposa Yulia y su hijo Zakhar.

Reuters Alexei Navalny se hizo pasar por un alto funcionario de seguridad ruso y grabó la confesión de uno de los agentes.

Bloguero prominente

Alexei Navalny/Instagram En una publicación de Instagram, Navalny aseguró que Putin estaba haciendo todo lo posible por impedirle regresar a Rusia.

Alexei Navalny: biografía básica

Nació el 4 de junio de 1976 en Butyn, en la región de Moscú.

Se graduó de derecho en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos de Moscú en 1998.

Obtuvo una beca del programa World Fellows la Universidad de Yale en 2010.

Vive en Moscú con su esposa y dos hijos.

Reuters Alexei Navalny lleva más de una década siendo un crítico feroz de las políticas de Vladimir Putin en Rusia.

AFP El primer juicio de Navalny lo obligaba a viajar constantemente a Kirov, a 12 horas en tren desde Moscú.

Luchando en Rusia

AFP Alexei Navalny congregó a muchos seguidores en sus mítines.

La batalla de Navalny contra Putin se ha vuelto intensamente personal. El opositor acusa al mandatario de haber ordenado a agentes del estado que le envenenaran,Navalny colapsó durante un vuelo sobre Siberia y fue llevado de emergencia a un hospital en Omsk, en el centro del país. Luego cayó en coma, y una organización humanitaria con sede en Alemania persuadió a funcionarios rusos para que le permitieran trasladarle a Berlín y tratarle.Días después, el 2 de septiembre, el gobierno alemán reveló que las pruebas realizadas mostraban "signos inequívocos" de envenenamiento por agente nervioso Novichok. Se trata delen Inglaterra en marzo de 2018. El Kremlin ha negado cualquier rol en el ataque sufrido por Navalny, al que Putin siempre evita nombrar en público. Pero el mandatario sí admitió que el Estado ha mantenido bajo vigilancia al opositor, alegando vínculos con espías estadounidenses.A pesar de las negativas oficiales, el grupo de investigación periodístico Bellingcat ha publicado que el Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas en inglés) sí ha perseguido a Navalny. De hecho, Bellingcat nombró a los agentes que sospechaba que habían envenenado al político ruso.En una ocasión, Navalny se hizo pasar por un alto funcionario de seguridad ruso por teléfono y grabó la confesión de uno de esos agentes.En octubre, la Unión Europea impuso sanciones a seis altos funcionarios rusos y a un centro de investigación de armas químicas de Rusia, acusándolos de participación directa en el envenenamiento de Navalny.sufrido por el opositor. En 2019 se le diagnosticó "dermatitis de contacto" mientras estaba en la cárcel, y su médico indicó que podría haber estado expuesto a "algún agente tóxico".También ha sido atacado dos veces con un tinte verde antiséptico conocido como "zelyonka" y sufrió quemaduras químicas en un ojo.Navalny lleva varios años siendo un obstáculo para el Kremlin, pero también acumula críticas de otros grupos opositores que le acusan de nacionalista. En 2014, cuando le preguntaron en una estación de radio sobre la anexión de la península de Crimea en Ucrania, dijo que aunque Crimea había sido "apoderada" violando el derecho internacional, "la realidad es que Crimea es ahora parte de Rusia. Crimea es nuestra". Su ascenso como fuerza en la política rusa comenzó en 2008, al denunciar en su blogUna de sus tácticas fue convertirse en accionista minoritario de las principales compañías petroleras, bancos y ministerios, y hacer preguntas incómodas sobre irregularidades en las finanzas estatales. En redes sociales, sus seguidoresy se dirige a ellos con un lenguaje agudo y contundente, burlándose del establishmentleal al presidente Putin. Antes de las elecciones parlamentarias de 2011, en las que no se presentó como candidato, instó a los lectores de su blog a votar por cualquier partido excepto Rusia Unida -el de Putin-, al que apodó el "partido de los criminales y ladrones", una frase que se popularizó. Rusia Unida ganó las elecciones, pero con una mayoría muy reducida, y su victoria se vio empañada por acusaciones generalizadas de manipulación de votos que provocaron protestas en Moscú y otras ciudades importantes.Navalny fue arrestado y encarcelado durante 15 días después de la primera protesta, el 5 de diciembre de 2011, pero salió a tiempo para hablar en la mayor de las manifestaciones postelectorales en Moscú, el 24 de diciembre de ese año.Se calcula que a la misma asistieron unas 120.000 personas.Putin, sin embargo, fue fácilmente reelegido. Y el poderoso Comité de Investigación de Rusia lanzó investigaciones criminales sobre las actividades previas de Navalny, cuestionando incluso sus credenciales de abogado.Cuando fue encarcelado brevemente en julio de 2013 por malversación de fondos, la condena de cinco años fue ampliamente considerada comoY, contra todo pronóstico, se le permitió salir de la cárcel para participar en las elecciones a la alcaldía de Moscú, en las que quedó segundo con el 27% de los votos, detrás del aliado de Putin, Sergéi Sobyanin.El resultado, sin embargo, se consideró un gran éxito, ya que Navalny no tenía acceso a la televisión estatal: dependía solo de internet y del boca a boca.Su primera condena fue revocada después por el Tribunal Supremo de Rusia, luego de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinara que no había tenido una audiencia imparcial en su primer juicio.Posteriormente, en un nuevo proceso judicial en 2017,Navalny volvió a calificar el juicio de farsa y aseguró que solo trataban de excluirlo de las elecciones de 2018.En una ocasión, Navalny dijo a la BBC que lo mejor que podían hacer los estados occidentales por la justicia de Rusia era tomar medidas enérgicas contra el "dinero sucio". 