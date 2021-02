Alexei Navalny: la polémica decisión de Amnistía Internacional de dejar de considerar preso de conciencia al líder opositor

Reuters

La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional retiró el estatus de "preso de conciencia" al líder opositor ruso Alexei Navalny tras ser "bombardeada" con quejas sobre comentarios xenófobos hechos por el político en el pasado.Un portavoz de la organización en Moscú, sin embargo, dijo a la BBC que cree que las peticiones forman parte de una "campaña orquestada" para desacreditar al mayor crítico de Vladimir Putin, presidente de Rusia, e impedir así que Amnistía reclame la liberación del opositor.Pero Amnistía concluyó que los comentarios hechos por Navalny hace unos 15 años, entre los que se incluye un video en el que compara a los inmigrantes con cucarachas, califican como "discurso de odio", por lo que se hace incompatible con la etiqueta de "preso de conciencia".Navalny, que casi murió el año pasado tras un ataque con un agente nervioso, fue encarcelado a su regreso a Rusia por lo que es visto como un castigo por su activismo contra Putin y sus investigaciones de las vidas de los más ricos y poderosos del país.

Avalancha de reclamos

Amnistía aún lo respalda

"Tuvimos tantas peticiones que no pudimos ignorarlas", dijo a la BBC Alexander Artemev, portavoz de Amnistía.El equipo, dijo, inicialmente rechazó las palabras de Navalny como "irrelevantes" a la luz de la actual "persecución política" que sufre.Artemev reveló que las oficinas de Amnistía en todo el mundo recibieron quejas de "supuestos ciudadanos preocupados", en lo que parece ser un movimiento coordinado.Algunas de las peticiones para revocar a Navalny el estatus de "preso de conciencia" citaban un hilo de Twitter de la columnista Katya Kazbek publicado por el canal progubernamental RT.Kazbek republicó controvertidos videos de Navalny tras su arresto en enero en el que lo describe como un "racista" y acusa a sus seguidores de "blanquear" su nacionalismo.Los posts de Kazbek incluyen elogios a Stalin y también replica las acusaciones del Kremlin de que Navalny está controlado por Estados Unidos.Desde el retorno de Navalny a Rusia en enero tras recuperarse de un intento de asesinato, otras cuentas de Twitter en inglés lo han atacado de forma regular definiéndolo como un "vil supremacista blanco".Los medios estatales y los dirigentes en Rusia presentan a Navalny como una marioneta de Occidente, un agente enemigo que busca desestabilizar el país.Navalny asegura que en un intento de manchar su imagen este mes fue declarado culpable de difamar a un héroe de guerra. La extensa cobertura del caso en la televisión estatal y en las redes sociales lo vinculan con un neonazi.Un segundo video de comienzos de los años 2000 muestra a Navalny vestido como dentista junto a imágenes de trabajadores inmigrantes y pidiendo extirpar "todo aquello que nos molesta", como con los dientes en mal estado.En una encuesta telefónica en la radio independiente rusa Ekho Moskvy, sólo uno de cada cinco oyentes apoyaron la decisión de Amnistía Internacional de retirarle la etiqueta de "preso de conciencia".El conductor del programa Alexander Plyushev lo consideró como "una gran victoria de la propaganda estatal rusa".La medida fue elogiada por la editora de la estatal RT Margarita Simonyan en Twitter, donde destacó el éxito de Katya Kazbek, a quien se refirió como: "nuestra columnista" ."Navalny no denunció públicamente sus videos de YouTube, así que nuestra idea es que de alguna manera puede relacionarse con lo que dijo", dijo el portavoz de Amnistía Alexander Artemev, claramente incómodo con la decisión y sus implicaciones."No puede ser un preso de conciencia: eso lo es alguien que no aboga nunca por el odio ni la violencia ni usa un discurso de odio", dijo Artemev, que recordó que atambién se le quitó ese estatus en los años 60 del siglo pasado tras abogar por el uso de la fuerza contra el régimen deen Sudáfrica.En enero, Amnistía condenó el arresto de Navalny como una evidencia de que las autoridades rusas quieren "silenciarlo", y pidió su inmediata liberación.La organización dijo que la seguirá reclamando y que hará "todo lo que pueda para lograr ese objetivo".Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.