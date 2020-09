Alexei Navalny: la foto del líder opositor ruso tras despertar del coma por su envenenamiento

El dirigente opositor ruso Alexei Navalny publicó una foto en Instagram y anunció que ha vuelto a respirar sin ayuda de ventilación artificial tras lo que los médicos que lo tratan en Alemania consideran un envenenamiento. Es la primera imagen pública de Navalny desde que fue envenenado.El opositor ruso regresará a Rusia, según ha anunciado su portavoz, Kira Yarmiysh."Me resulta desconcertante que alguien piense en otra cosa", publicó Yarmysh en Twitter. Navalny sufrió un ataque durante un vuelo que partió de Siberia el 20 de agosto. Las pruebas realizadas en Alemania han revelado que fue envenenado con el agente nervioso Novichok.

Reuters Navalny ha sido durante años uno de los más activos opositores a Putin.

El político ruso fue trasladado al hospital Charité, en Berlín, donde se recupera. Su equipo ha denunciado que fue envenenado por orden del presidente ruso,. El Kremlin ha negado toda relación con los hechos. El hospital ruso en el que primero fue atendido no confirmó la intoxicación de Navalny, pero las pruebas realizadas en Alemania han revelado la presencia del Novichok, que también estuvo presente en el ataque contra el ex espía ruso Sergei Skhipal en Reino Unido en 2018."Hola, soy Navalny. Los he extrañado. No puedo hacer mucho aún, pero ayer logré respirar sin ayuda durante todo el día", escribió Navalny junto a su primera foto desde el hospital. "Yo solo, sin ayuda, ni siquiera una válvula en la garganta. Me gusta mucho. Es un proceso notable que muchos subestiman. Altamente recomendable", añadió Navalny.Navalny ha sido durante años uno de los más activos opositores al poder de Putin en Rusia. La noticia de su regreso al país indica que Navalny no tiene intención de aparcar su labor política. Al ser preguntado sobre el tema, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, rechazó una posible reunión entre el presidente ruso y Navalny si este retorna a su país. "No vemos la necesidad de esa reunión, así que creo que no va a a tener lugar", dijo Peskov, según la agencia Iinterfax.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga laúltimaversión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.