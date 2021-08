Afganistán: ¿qué ocurrió en Saigón y por qué se compara con lo que está pasando en Kabul?

Reuters

Un helicóptero militar de EE.UU. sobrevuela Kabul durante la evacuación de personal, 15 de agosto de 2021.

La comparación es inevitable.Un solitario helicóptero de Estados Unidos sobrevuela la capital de un país tomado por una el rápido avance de fuerza insurgente. Las embajadas extranjeras son evacuadas. En las calles reina el caos mientras civiles, atemorizados por las posibles represalias del nuevo gobierno que se impone, intentan desesperadamente abandonar el país en los últimos vuelos disponibles.Es 15 de agosto de 2021 en Kabul, Afganistán. Pero las imágenes podrían ser las mismas que las de hace 46 años.El 30 de abril de 1975, Saigón, hasta entonces capital de Vietnam del Sur, caía ante la entrada de las fuerzas comunistas del norte, marcando el final de una intervención militar de EE.UU. de casi dos décadas en ese país asiático.Fue un momento humillante para el país más poderoso del mundo. La guerra en Vietnam se considera como la primera derrota militar de EE.UU. y de la que todavía quedan secuelas físicas y emocionales.Ahora, muchos críticos del actual gobierno en Washington catalogan la caída de Kabul como "el Saigón de Joe Biden".

Saigón, 29 de abril de 1975: un helicóptero de EE.UU. intenta evacuar a civiles en el techo de un apartamento.

Civiles afganos intentan desesperadamente subir a un avión en el aeropuerto de Kabul.

¿Qué pasó en Vietnam?

AFP Milicianos talibanes armados en un vehículo en las calles de la provincia de Laghman, el 15 de agosto de 2021.

Getty Images Saigón, 30 de abril de 1975. Tropas norvietnamitas entran a la capital de Vietnam del Sur a bordo de un vehículo.

EPA Muchos intentan pasar por el muro que separa el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai buscando escapar de Afganistán.

Getty Images Civiles vietnamitas intentan subir a un autobús para ser transportados a la embajada de Estados Unidos para una posible evacuación, 30 de abril de 1975.

Una intervención diferente con un final parecido

BBC Gente corre en la pista del aeropuerto de Kabul tratando de abordar un avión de la Fuerza Aérea de EE.UU.

Getty Images Refugiados vietnamitas a bordo de un barco de la Marina de Estados Unidos, antes de la caída de Saigón en abril de 1975.

¿Se repite la historia?

Getty Images Soldados estadounidenses vigilan el aeropuerto de Kabul, mientras que civiles están separados por alambres de púas.

Getty Images Infantes de la Marina de EE.UU. resguardan la entrada de la embajada en Saigón, mientras una multitud de vietnamitas espera ser evacuada el 29 de abril de 1975.

Getty Images Una manifestación frente a la sede de Naciones Unidas, tras la caída de Saigón, exigiendo ayuda humanitaria para los que buscan salir de Vietnam

Estados Unidos se involucró en Vietnam en 1954, después de la también humillante derrota de las fuerzas imperiales de Francia, que había colonizado el territorio conocido como Indochina desde el siglo XIX.Vietnam quedó dividido en dos países, con Vietnam del Norte controlado por una ideología comunista bajo el liderazgo de Ho Chi Min, cuya meta era la reunificación.El entonces presidente de EE.UU. Dwight Eisenhower decidió intervenir apoyando a Vietnam del Sur, convencido de que si caía ante el comunismo, lo mismo pronto sucedería con los países vecinos. La llamada.Aunque Eisenhower no desplegó tropas sobre el terreno, sí envió asesores y asistencia militar. El siguiente gobierno de John Kennedy se involucró más profundamente, designando más presupuesto y divisiones militares y realizando operativos secretos.Pero no fue sino hasta 1965 que EE.UU. se unió formalmente a la guerra bajo el liderazgo del presidente Lyndon Johnson, con una campaña de intensos bombardeos contra blancos norvietnamitas y una presencia de más de 500.000 soldados en su momento más alto.El conflicto siguió durante la presidencia de Richard Nixon, hasta que este poco a poco retiró casi todas las tropas de combate estadounidenses y negoció los Acuerdos de Paz de París en 1973.Los acuerdos contemplaban la salida unilateral de EE.UU. y un intercambio de prisioneros., pero sus propios problemas con el escándalo de Watergate le impidieron hacerlo.Para cuando Gerald Ford tomó las riendas de la Casa Blanca, en 1974, el balance del poder en Vietnam estaba claramente en favor del Norte, que lanzó una ofensiva final que culminó con la caída de Saigón el 30 de abril de 1975.Escenas de caos se vivieron en las calles, con, buscando desesperadamente como salir del país, mientras que las victoriosas fuerzas comunistas ocupaban la capital. La guerra en Vietnam en varios círculos es considerada como objeto de vergüenza nacional para Estados Unidos. Un largo conflicto que cobró la vida de 58.000 soldados estadounidenses y más de 2 millones de vietnamitas, costó miles de millones de dólares y, sin embargo,La guerra de EE.UU. en Afganistán duró 20 años, el conflicto bélico más largo en la historia estadounidense. Aunque la intervención en Vietnam duró más o menos lo mismo, esa guerra no fue oficial hasta unos 10 años después. En Afganistán ya no se luchaba contra el comunismo. El nuevo enemigo era el declarado "terrorismo", fomentado principalmente por al-Qaeda con el beneplácito del Talibán, que controlaba el país asiático.Tras los ataques de 11-S de 2001, el presidente George W. Bush lanzó una contundente ofensiva aérea que pronto.Pero después de esa victoria, el plan cambió a la completa derrota militar del Talibán y la reconstrucción de las instituciones del estado afgano para evitar que volviera a ser base de extremistas. Eso implicó unacon la idea de proteger a la población del Talibán mientras se intentaba reintegrar a los insurgentes a la sociedad.El plan de Obama también contempló entrenar al ejército afgano y prepararlo para una retirada paulatina estadounidense y un traspaso de las responsabilidades a las fuerzas afganas. La estrategia tuvo poco éxito, con un alto número de, mal preparados para resistir.Tras perder más de 2.400 soldados en el conflicto -con miles más de heridos- y el reconocimiento de que el Talibán era una fuerza arraigada en Afganistán, Estados Unidos firmó un acuerdo de paz con esa organización en febrero de 2020, en Doha.El compromiso del entonces presidente Donald Trump fue de retirar todas las tropas en un lapso de 14 meses, mientras que el Talibán aseguraría no permitir a al-Qaeda u otros extremistas operaran en sus territorios y que entraría en diálogo con el gobierno de Afganistán.Ahora, cuando el nuevo ocupante de la Casa Blanca, Joe Biden, lleva poco más de seis meses en el poder, la retirada del ejército de EE.UU. y sus aliados,por las fuerzas del Talibán.Las escenas de caos que se vieron hace 46 años en Saigón, se repiten en Kabul. Miles de afganos han llegado al aeropuerto intentando salir. El Pentágono aseguró en un comunicado que sus fuerzas continúan en control de aeropuerto.Se informa que los soldados estadounidenses que fueron enviados recientemente para ayudar a la evacuación de sus ciudadanos hanEl presidente Biden había asegurado que no se verían helicópteros evacuando personal de la embajada estadounidense, pero eso lo que se ha visto y líder de la minoría republicana en la Cámara de Diputados, Steve Calise, se apresuró a señalarlo."Este es el momento Saigón del presidente Biden y desafortunadamente fue muy predecible", expresó Calise.No obstante, el secretario de Estado, Anthony Blinken, trató de atenuar la imagen afirmando "Esto no es Saigón", insistiendo en que la rápida retirada de tropas fue el resultado del plazo de 1 de mayo establecido por el acuerdo firmado por el gobierno de Trump en 2020. Blinken señaló quepara evitar que se apoderaran de amplios territorios en el país.Por otra parte, Champa Patel, directora del programa Asia Pacífico del centro de análisis Chatham House, en Londres, dice quey no con lo que políticamente le puede representar a una potencia extranjera."Lo que se necesita urgentemente ahora es asegurar la protección del pueblo afgano. Los estados deberían enfocar sus mentes en facilitar visas, dar seguridad a la gente, brindar asistencia humanitaria en el país y buscar una resolución política pacífica", declaró en un comunicado.