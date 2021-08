Afganistán: la llamada de un portavoz talibán a una presentadora de la BBC después de la toma de Kabul

https://www.youtube.com/watch?v=GHN2O-ryNY4Si no puedes ver el video haz clicaquí.El 15 de agosto, cuando los talibanes tomaron control de Kabul en Afganistán, Suhail Sheheem, un portavoz talibán, llamó en directo a la presentadora de la BBC Yalda Hakim y le dijo que "no habrá venganza" contra nadie."Le aseguramos al pueblo de Afganistán, especialmente en la ciudad de Kabul, que sus propiedades y sus vidas estarán a salvo; no habrá venganza contra nadie", dijo Shaheem. "Somos servidores del pueblo de este país", agregó.Muchos afganos temen el regreso de los talibanes al poder después de casi 20 años de ocupación estadounidense. El régimen talibán, implementado por primera vez en la década de 1990, estuvo marcado por su interpretación extrema de la sharía o ley islámica, que incluía ejecuciones públicas, lapidaciones y la prohibición del acceso a la educación y al trabajo para las mujeres.

