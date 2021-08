Afganistán: el Talibán dice que impedirá que más afganos lleguen al aeropuerto de Kabul para abandonar el país

BBC

Zabihullah Mujahid

Zabihullah Mujahid, portavoz de los talibanes, anunció este martes que ya no les permitirán a los ciudadanos afganos entrar al aeropuerto de Kabul debido a la situación caótica que se vive allí.En una conferencia de prensa, Mujahid exhortó a las personas que intentan ingresar al aeropuerto a que regresen a sus casas y les aseguró que su seguridad estaría garantizada.Asimismo acusó al gobierno de Estados Unidos de alentar a las personas a dirigirse al aeropuerto y abordar aviones."Les pedimos a los estadounidenses que no animen a los afganos a que se vayan. Necesitamos su talento", precisó. El portavoz de los talibanes agregó que los medios de comunicación afganos estaban funcionando nuevamente, al igual que los hospitales, las escuelas, las universidades y los gobiernos locales.En la segunda conferencia de prensa de los talibanes desde que tomaron la capital afgana, Kabul, Mujahid también anunció que no cree que extiendan el plazo del 31 de agosto para terminar la evacuación de personas de Kabul.Explicó que es tiempo suficiente para sacar a los extranjeros y que los talibanes "no están a favor" de permitir que los afganos se vayan.

