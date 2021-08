Afganistán: caos en el aeropuerto de Kabul mientras miles de personas esperan a ser evacuadas

Getty Images

Una semana después de que los talibanes tomaran el control de la capital de Afganistán, escenas caóticas se suceden en las afueras del aeropuerto de Kabul.Allí, miles de personas se concentran bajo un calor sofocante, desesperadas por huir en alguno de los vuelos de evacuación antes de que se complete la retirada de las tropas estadounidenses el 31 de agosto.El Pentágono anunció este domingo que varios aviones comerciales estadounidenses ayudarán a trasladar a las personas evacuadas de Afganistán a otros países.Pero cada vez hay más presión para extender el plazo del retiro estadoundiense.Un funcionario de la OTAN le dijo este domingo a la agencia de noticias Reuters que al menos 20 personas murieron en el aeropuerto de Kabul y sus alrededores desde que los talibanes tomaron el control de la capital el domingo pasado."La crisis fuera del aeropuerto de Kabul es lamentable. Nuestro objetivo es evacuar a todos los extranjeros tan pronto como podamos", dijo el funcionario, que no fue indenficado."Nuestras fuerzas mantienen una distancia estricta de las áreas exteriores del aeropuerto de Kabul para evitar cualquier enfrentamiento con los talibanes", agregó el funcionario de la OTAN.El Ministerio de Defensa de Reino Unido había dicho anteriormente que siete civiles afganos habían muerto fuera del aeropuerto, y dio pocos detalles más."Las condiciones en el terreno siguen siendo extremadamente desafiantes, pero estamos haciendo todo lo posible para manejar la situación de la manera más segura posible", dijo un vocero del Ministerio en un comunicado.Estados Unidos pidió a sus ciudadanos que no se dirijan al aeropuerto a menos que se les indique que lo hagan, por su propia seguridad.Aproximadamente 4.500 soldados estadounidenses tienen el control temporal del aeropuerto internacional Hamid Karzai, y unos 900 soldados británicos también patrullan en el lugar como parte de los esfuerzos para asegurar los vuelos de evacuación.

Pero los militantes talibanes tienen puestos de controlalrededor del perímetro del aeropuerto y han bloqueado la entrada de afganos sin documentos de viaje.

"Una situación devastadora"

Getty Images Miles de afganos esperan en las inmediaciones del aeropuerto HAmid Karzai.

"Matemáticamente imposible"

Por otro lado, funcionarios de defensa estadounidenses han advertido sobre posibles ataques en el aeropuerto por parte de militantes vinculados a una rama local del grupo Estado Islámico (EI), que se opone a los talibanes, aunque EI no ha hecho una amenaza pública.Kim Sengupta, editor de defensa y seguridad del periódico The Independent, vio a cuatro personas morir entre la multitud fuera del aeropuerto de Kabul el sábado. "La multitud de ayer parecía estar bien al principio, pero luego hubo un aluvión repentino", le contó a BBC Radio 4."El repentino aumento se debió a que la gente escuchó lo que los políticos han estado diciendo en Londres y Washington, y llegaron a la conclusión de que los gobiernos extranjeros detendrán los puentes aéreos en unos días. Eso se sumó a laque ya prevalecía"."No hubo tiroteos involucrados. Son solo amontonamientos repentinos, combinados con el calor feroz y la sensación de pánico, que recorre a la multitud como una ola."Es una situación muy, muy devastadora".en el aeropuerto."Estados Unidos, con todo su poder e instalaciones... no ha logrado poner orden en el aeropuerto", dijo Amir Khan Mutaqi, miembro del Talibán. "Hay paz y calma en todo el país, pero solo hay caos en el aeropuerto de Kabul".El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha fijado como fecha límite elpara la retirada de todas las tropas estadounidenses del país. Pero existe una creciente preocupación y Biden se enfrenta a una presión cada vez mayor para ampliar el plazo y ayudar a evacuar de manera segura a los ciudadanos afganos que sirvieron en agencias occidentales, pues se teme que corran el riesgo de sufrir represalias de los talibanes.Varios países dijeron que no será posible evacuar a todos los ciudadanos extranjeros antes de fin de mes y Josep Borrell, jefe de política exterior de la Unión Europea, advirtió queevacuar a todos los afganos con permisos de viaje para entonces."Quieren evacuar a 60.000 personas de aquí a finales de este mes", dijo el sábado Borrell, a la agencia de noticias AFP. "Es matemáticamente imposible".Borrell dijo que solo 150 de los 400 afganos empleados por la UE han sido evacuados hasta ahora, lo que era "muy insuficiente"."Los aviones se van mientras la gente todavía está en la pista", agregó.Borrell también le dijo a AFP que se había quejado ante funcionarios estadounidenses de que su seguridad en el aeropuerto de Kabul estabade los afganos que trabajaban para los países europeos.Por su parte, secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, advirtió que "ninguna nación podrá sacar a todos".Wallace le dijo al Daily Mail que Reino Unido apoyaría a Estados Unidos si opta por extender el plazo.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.