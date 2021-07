Acuerdo para liberar el Ever Given, el megabuque que en marzo bloqueó durante una semana el Canal de Suez

Getty Images

El Ever Given ha estado varado en un lago del Canal a la espera de que se resolviera la disputa legal.

El Ever Given, el megabarco que en marzo bloqueó durante casi una semana el Canal de Suez, podrá navegar de nuevo a partir de la próxima semana.Los propietarios del buque y sus aseguradoras anunciaron este domingo un acuerdo en la disputa legal por los costos generados por el bloqueo. La autoridad del Canal de Suez (SCA por sus siglas en inglés) anunció que el barco podrá volver a navegar el 7 de julio.La SCA, que presentó una demanda exigiendo una compensación económica por los costos del bloqueo, ha mantenido inmovilizado el megabarco y a su tripulación en un lago entre dos sectores del canal desde el 29 de marzo.Ese día el buque fue desencallado de la vía que bloqueó durante casi una semana, lo que provocó la interrupción de gran parte del comercio global. Se cree que los fuertes vientos fueron una de las causas de que el barco se quedara cruzado a lo ancho del Canal."Se harán los preparativos para su liberación y habrá un acto para celebrar el acuerdo en la sede de la SCA en Ismailia", expresó en un comunicado Faz Peermohamed, de la firma Stann Marine, que representa al propietario japonés del barco, Shoei Kisen, y a sus aseguradoras.El miércoles 7 de julio será la ceremonia en la que se podrá ver de nuevo al Ever Given zarpar y abandonar el Canal. Ni la SCA ni Stann Marine dieron detalles del acuerdo.

El Ever Given se quedó cruzado bloqueando el paso en el Canal.

La SCA había reclamadopara compensar los costos del desbloqueo, el daño reputacional y la pérdida de ingresos, pero luego rebajó la cifra a.Shoei Kisen y las aseguradoras disputaron en un tribunal egipcio el reclamo y la detención del barco.