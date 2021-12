A qué se debe el extraño sonido de un monje cantando que emite el puente del Golden Gate en San Francisco

Getty Images

En los días de viento, desde hace más de un año, un extraño sonido resuena en varios barrios de San Francisco (EE.UU).Algunos lo describen como el "canto de un monje budista". A otros, les recuerda a un "cuenco tibetano" o una "armónica". Para otros es un "zumbido insoportable". Su aparición en junio de 2020 provocó un revuelo por toda la ciudad: decenas de personas se lanzaron a las calles tratando de buscar el origen y las propias autoridades de San Francisco no tenían una idea clara de donde venía aquel ruido.Algunos, incluso, lo atribuyeron a las más disparatas teorías, desde ataques sónicos hasta mensajes de extraterrestres o del "más allá".Lo que quedó claro con el tiempo es que se originaba en el famoso puente Golden Gate, que no es solo la estructura artificial más fotografiada de Estados Unidos y el puente más visitado del mundo, sino también uno de los lugares más recurrentes para el suicidio en el planeta.Pero nadie tenía ni idea de a qué se debía el sonido.https://www.youtube.com/watch?v=GbCDevT7Z_UVarios científicos comenzaron a estudiarlo en universidades de EE.UU. y Canadá, mientras el fenómeno seguía causando fascinación o irritación entre los residentes y visitantes.Videos y grabaciones del sonido se han viralizado en las redes sociales en el último año y medio.Un detalle que encontraron tras las mediciones iniciales fue que a menudo tenía una frecuencia de 440 hercios, un sonido similar al de la nota musical Do.También notaron que se hacía más agudo cuando el viento soplaba más fuerte en dirección norte o sur. Ahora, las autoridades no solo saben por qué se produce el zumbido, sino que también han presentado un plan para eliminarlo.Según el proyecto aprobado este mes, costará casi medio millón de dólares hacer las reparaciones necesarias para reducir hasta un 75% el sonido, que se ha escuchado hasta a cinco kilómetros de distancia del puente.Los trabajos comenzarán en el año nuevo y se estima que se alargarán durante gran parte de 2022.Pero ¿a qué se debe?

Tras meses de estudio entre varias universidades y con algunos de los mejores expertos en aerodinámica y acústica de puentes del mundo, las autoridades a cargo del Golden Gate anunciaron que el sonido se debía al impacto del viento contra una barandilla nueva que habían instalado en la acera oeste. Según explicaron, la estructura, más aerodinámica, fue agregada como parte de las remodelaciones que se implementaron en el puente y que estaban destinada a ayudarlo a soportar vientos de más de 160 kilómetros por hora.La restauración, que costó US$12 millones, conllevó, entre otras cosas, la sustitución de los listones originales de la barandilla por otros más delgados.Las autoridades indicaron entonces que la renovación se hacía ante el temor de que, producto del cambio climático, los vientos se hagan más fuertes en los próximos años y el Golden Gate corra el riesgo de tener el mismo final que el puente, en Washington, que comenzó a oscilar violentamente con el viento y se derrumbó en 1940, poco después de construido.Y es que un estudio realizado en 2013 mostró que la velocidad máxima sostenida del viento para la que se construyó el puente era de unos 112 km/h. Pero en sus 84 años de historia, el Golden Gate ha tenido que ser cerrado ya en tres ocasiones porque se reportaron vientos más fuertes. Las autoridades insistieron que la restauración era necesaria, pero lo que los ingenieros no tuvieron en cuenta fue el sonido que podría emanar de las vibraciones de los nuevos balaustres con el viento.El dolor de cabeza no terminó con hallar la causa.Los expertos tuvieron que entonces determinar cómo hacer para eliminar el sonido que ha llevado a numerosos vecinos a poner quejas contra la ciudad. El proyecto, presentado este diciembre, requerirá colocar presillas de aluminio que contengan una funda de goma en cada uno de los 12.000 listones verticales de la barandilla oeste.El distrito de Golden Gate estima que el costo de hacer las presillas será de US$450.000. El puente fue inaugurado en 1937 y es considerado una de las maravillas de la ingeniería mundial.Debe su nombre al Estrecho de Golden Gate, la entrada a la Bahía de San Francisco desde el Océano Pacífico.Millones de vehículos y de personas cruzan cada año sus 2,7 kilómetros de longitud y es uno de los enclaves turísticos principales de la ciudad.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.