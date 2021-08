3 revelaciones de la investigación al gobernador de Nueva York por acoso sexual por la que el presidente Biden le pidió que renuncie

Reuters

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, enfrenta crecientes presiones para que renuncie.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, acosó de forma física y verbal a varias mujeres, concluyó una investigación independiente. Al presentar el informe de 165 páginas este martes, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, sostuvo que Cuomo violó leyes estatales y federales al acosar mujeres en medio de un clima de temor e intimidación con que ha ejercido el cargo. "La investigación independiente encontró que el gobernador Cuomo acosó a varias mujeres, muchas de las cuales eran jóvenes, al participar en toqueteos, besos, abrazos no deseados y al hacer comentarios inapropiados", dijo James.Cuomo, un referente del Partido Demócrata que en el pasado ha sido señalado como potencial candidato a la presidencia de Estados Unidos, negó este mismo martes los hallazgos del informe."Nunca toqué a nadie de manera inapropiada ni hice avances sexuales inapropiados. Tengo 63 años, viví toda mi vida adulta a la vista del público. Eso no es lo que soy y no es lo que fui", dijo el gobernador. Sin embargo, el informe independiente y el pedido de renuncia que realizó el presidente de EE.UU., Joe Biden, este martes abren un gran signo de interrogación sobre el futuro de este político que el año pasado recibía elogios por su liderazgo ante la pandemia de coronavirus."Sí", dijo Biden cuando le preguntaron públicamente en la Casa Blanca si Cuomo, con quien tiene una vieja amistad, debía dejar el cargo.El presidente dijo entender además que la legislatura estatal de Nueva York puede abrirle un juicio político a Cuomo.Desde que este año comenzaron a surgir diversas acusaciones en su contra, incluida una por la presunta manipulación del número de muertes en casas de ancianos durante la pandemia, Cuomo ha rechazado los reclamos para que renuncie al cargo que ocupó su padre en el pasado. Pero ahora enfrenta el peor momento político de sus 10 años como gobernador e incluso si lograse mantenerse en el poder y sobrevivir a la investigación criminal que la fiscalía le abrió, sus posibilidades de ser reelecto el año próximo parecen disminuir junto con su popularidad. A continuación, tres revelaciones clave de la investigación realizada por dos abogados independientes contratados por la fiscal James:

1."Un patrón de comportamiento".

Getty Images El presidente Joe Biden dijo que Cuomo debía renunciar tras conocerse el informe.

2. El testimonio de una mujer policía.

Getty Images La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó los resultados de la investigación.

3. Una "cultura" de temor y represalias.

El informe sobre las denuncias de acoso sexual presentadas contra Cuomo concluyó que el gobernador siguió durante años un "patrón de comportamiento". "Nuestra investigación reveló que estos no eran incidentes aislados; eran parte de un patrón", dijo a la prensa Joon H. Kim, uno de los abogados que condujo la indagación. En base a entrevistas con 179 testigos y documentos revisados, los investigadores analizaron los casos de 11 mujeres que han acusado a Cuomo de comportamiento indebido y a quienes la fiscal James dijo creerles.Nueve de esas mujeres son o fueron funcionarias estatales de Nueva York. Los casos no se limitan a miembros del equipo de Cuomo, sino a otras áreas del gobierno, precisó Kim. Algunas mujeres describieron haber sido manoseadas, besadas o sentadas en el regazo de Cuomo.Una sostuvo que el gobernador metió la mano debajo de su blusa para tocarle el pecho y otra dijo que Cuomo le preguntó si estaba dispuesta a tener sexo con un hombre mayor."Las mujeres también nos describieron que el gobernador las buscaba, las miraba fijamente, las miraba de arriba abajo o les miraba el pecho o el trasero", dijo Anne Clark, la otra abogada que condujo las investigaciones.Si bien varias de estas acusaciones de abusos sexuales se conocían desde hace meses, el informe describe dos casos que nunca habían salido a la luz pública hasta este martes. Uno de ellos involucra a una mujer policía anónima que dijo a los investigadores haber sido acosada por Cuomo tras un breve encuentro casual entre ambos en noviembre de 2017. Según el informe, el gobernador hizo que la mujer pasara dos meses después a integrar su equipo de protección personal, pese a que carecía de los tres años de experiencia mínima que se exige para ello. A partir de entonces, dijo la mujer policía a los investigadores, Cuomo asumió actitudes "insinuantes" y "extrañas" con ella, incluida una vez en que le preguntó por qué no llevaba un vestido (a lo que respondió que si lo hiciera, no tendría dónde llevar su arma).La mujer señaló que el gobernador la tocó algunas veces sin que ella lo quisiera, por ejemplo llevando la mano a su estómago.En una de esas ocasiones, indicó, Cuomo se ubicó a sus espaldas en un ascensor y pasó su dedo por su columna, desde el cuello hasta la mitad de su espalda. "Oye, tú", le dijo entonces el gobernador.En otra oportunidad, dijo la mujer, Cuomo la besó en la mejilla frente a un policía. Y cuando le pidió para hacerlo en otra ocasión, ella lo rechazó. Cuomo admitió en el informe que pudo haber besado a la mujer en la mejilla durante una fiesta de Navidad, pero negó haber tocado su espalda o estómago.La investigación concluyó además que dentro del gobierno de Nueva York se instaló el temor a represalias por parte de Cuomo y su equipo, citando un caso específico en que actuaron contra una mujer que lo acusó públicamente de comportamiento indebido. "Era una cultura en la que no se podía decir que no al gobernador y si lo molestabas a él o a su personal superior, te descartaban, dejaban de lado o algo peor", sostuvo Kim.Una de las mujeres que acusó a Cuomo de haberla acosado testificó que "era casi como si él supiera que podría salirse con la suya porque, si le decíamos algo a alguien, no sería él quien se metería en problemas o se iría; seríamos nosotros". El informe estableció que estas inquietudes estaban fundamentadas por "una amplia gama de acciones negativas" que los testigos describieron desde la cúpula del gobierno de Nueva York por desacuerdos o quejas de empleados."Los testigos informaron que la Cámara Ejecutiva bajo el gobernador Cuomo cultivó un ambiente que era muy protector del gobernador, por encima de todo", señaló el texto.