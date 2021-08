Ya circula el libro “¡Jimmy Sierra, INOLVIDABLE!”

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El libro “¡Jimmy Sierra, INOLVIDABLE!”, que compila artículos, testimonios, poesías y otros textos escritos tras el fallecimiento del escritor, cineasta, investigador, dramaturgo, historiador, abogado, profesor y productor de radio y televisión Jimmy Sierra (Julio Samuel Sierra), publicados en diferentes medios y redes sociales, fue presentado este miércoles en la Biblioteca Nacional.

El acto se cumplió este miércoles y reunió a muchos de quienes participaron junto a Sierra en La Tertulia del Teórico, un encuentro de cada sábado para debatir principalmente asuntos económicos, políticos y culturales del país y del exterior, creado por el ahora homenajeado y que en sus últimas ediciones debió proseguir vía remota debido a la pandemia.

Julio Aníbal Suárez pronunció el discurso de rigor sobre la puesta en circulación de “¡Jimmy Sierra, INOLVIDABLE!”, en su calidad de coordinador de La Tertulia del Teórico. Comenzó por recordar el "fruncido ceño que le producía" al "Tertulio Mayor" cualquier halago o reconocimiento a su favor, "por más meritorio que fuere".

Este discurso forma parte del video que La Tertulia Del Teórico "colgó" sobre la actividad:

Siento una gran emoción al participar en este acto recordatorio del amigo fraterno, compañero sincero y permanente consejero, al que en su círculo íntimo llamábamos el teórico mayor, frente al fruncido ceño que le producía cualquier halago o reconocimiento por más meritorio que fuere.

Jimmy era un ser que pensaba con pureza y en la práctica, todos sus actos llevaban el mensaje de la congruencia y concordancia entre el pensamiento y la acción, evitando poses hipócritas y accionar por conveniencias, en contra de sus principios y convicciones.

Por eso vivió enfrentado al Poder, rechazando favores y privilegios y acompañando a las mayorías en sus luchas por el bienestar material y espiritual.

Pocos saben que en la época en la que se premiaban a los artistas y personas vinculadas al arte, el espectáculo, la radio y la Televisión, con el premio El Dorado, equivalente a lo que hoy se conoce como El Soberano, promovido por una casa Licorera del país, a Jimmy Sierra se le comunicó que había sido ganador en la categoría de producción de programas, premio que se negó a recibir, porque a su juicio, lo que se pretendía con esos premios era que los ganadores colocaran el trofeo en sus residencias u oficinas lo que constituía una promoción a la casa licorera patrocinadora del evento, lo que él, en su condición de abstemio no estaba dispuesto a hacer.

Eso se llama coherencia entre el pensamiento y la acción. Eso me dificulta considerar este acto como un homenaje o reconocimiento a su persona, por temor a ser descalificado por su espíritu, al no encajar en su manera de ser.

Lo que si asumo sería de su agrado es saber que le estamos recordando, divulgando su pensamiento, haciendo conocer sus principios, no como forma de halagos, sino para llevar conocimientos a quienes lo necesitan y dar ejemplos de conducta digna y desinteresada a todo aquel que es capaz de asimilar una vida entregada al interés social y al bienestar común.

A esos fines mejor instrumento no podía ser utilizado que la “Tertulia del Teórico”, grupo de diletantes creado por el propio Jimmy Sierra, entre sus amigos y allegados para, en principio, conversar fraternalmente sobre asuntos comunes y luego convertirlo en un núcleo de debates sobre temas de interés nacional o internacional, de cualquier índole.

Promovido por Jimmy, como una forma de amenizar con amigos que el diario ajetreo no le permitía una frecuente convivencia de manera particular, ese grupo despertó el interés de quienes querían dar cierta utilidad a sus matutinas horas sabatinas conversando sobre temas variados, sin mas planificación que el rigor impuesto por Jimmy para que se cumplieran las reglas parlamentarias en el uso de la palabra y el respeto a los demás compañeros.

El grupo está integrado por periodistas, abogados, médicos, economistas, ambientalistas, escritores, poetas, diplomáticos, sicólogos, sociólogos, dirigentes sindicales, pequeños empresarios, artistas, publicistas, locutores, dramaturgos y otros, quienes exponen con libertad, sin ninguna restricción ideológica.

Los sabatinos encuentros fueron presenciales hasta que la pandemia de la COVID-19 obligó a su realización de manera virtual a partir del mes de abril del 2020, usando la plataforma zoom.

Precisamente, de la tertulia que se celebraba el 15 de agosto del pasado año en la cual el expositor era quien les habla, Jimmy se marchó furtivamente, aquejado del malestar que tres días después le produjo su desaparición física.

Su partida nos conmovió y abatió fuertemente, pero la convicción de que El Teórico Mayor, en el infinito se sentiría complacido de que su esfuerzo por la fraternidad y divulgación de conocimientos se mantuvieran aún en su ausencia, nos dotó de la fuerza y perseverancia suficientes para cada sábado discutir con altura la problemática nacional, con debates abiertos previas exposiciones de los propios miembros de la Tertulia y de prestigiosos invitados, que han desarrollado temas de sus áreas de especialización.

En ese orden podemos mencionar al Dr. Leonel Fernández, expresidente de la República, los periodistas Juan Bolivar Díaz, Altagracia Salazar, Edif Febles, Persio Maldonado, Huchi Lora, Marino Zapete, Juan Manuel García, Carlos Nina Gómez, José Rafael Sosa; la feminista Susy Pola, el congresista Adriano Espaillat, Carlos Marquez, el sociólogo Erasmo Lara, la sicóloga y terapeuta Amalfis Núñez, la politóloga Mildred Guzmán, los médicos Raffi Lantigua, Carlos Pérez Fernández, José Joaquín Puello, y Roberto Fernández de Castro, Erasmo Vásquez (EPD), el ambientalista Luis Carvajal, Nélsida Marmolejos, Fernando de la Rosa, Tony Raful, Fafa Taveras, Teresa Espaillat, Eliades Acosta, Ramón Alburquerque e Iván Gatón, Eligio Jaquez, Héctor Martínez Fernández, entre otros.

Un acto de la Tertulia del Teórico, esencia misma de lo que significaba la amistad para Jimmy Sierra auspiciado por la Biblioteca Nacional, cuyo director, Rafael Peralta Romero, es integrante de esta Tertulia desde sus inicios, es el canal más apropiado para recordar a Jimmy Sierra, en su primer año de partida, pero de igual manera, nada mas idóneo para darlo a conocer a quienes nos sucederán en el orden generacional, que la puesta en circulación de un libro, donde se hace una radiografía de su accionar, de sus sentimientos y se presentan los perfiles de un extraordinario hombre como fue Julio Samuel Sierra (Jimmy Sierra).

Se trata de un libro que contiene, como lo dice su portada, los “artículos, reflexiones, poemas y otros textos motivados” por su fallecimiento, en el que se resaltan sus cualidades y condiciones excepcionales, se revelan todas sus facetas y se discierne sobre sus virtudes y los resultados de su fructífera existencia.

Con la lectura de este libro, quienes no conocían a Jimmy Sierra, sabrán de sus dotes excepcionales y su intenso accionar. Asi vemos que de lo expresado por Leonel Fernandez, sabemos que Jimmy era “ingenioso, creativo, imaginativo, solidario, desprendido, altruista y generoso”.

Del Testimonio de Erasmo Lara se advierte que Jimmy era “intransigente con sus posiciones políticas e ideólogicas, intransigente en cuanto a la verdad, intransigente con la actitud de tolerancia hacia los otros seres humanos”.

Para Juan Manuel García, Jimmy era un portento intelectual, pero se diferenciaba de los intelectuales, porque estaba desprovisto del dejo yoista, que lleva a éstos a vivir ensimismado, y lejano a la realidad circundante, al ser amigo de todos, sin importar condiciones.

Con la muerte de Jimmy Sierra, al decir de Tony Raful, murió el “mas fabuloso historiador de la cotidianidad política, social y cultural del país”, señalándolo como “un ente movilizador de conciencia en torno a los problemas sociales.

Hizo del arte un instrumento de difusión popular, donde se manifestó con fuerza vibratoria el drama de los documentados”. “Amante persistente del conocimiento y la verdad. Constante apasionado del arte y la Cultura. Tribuno de una oratoria serena marcada por la profundidad y la diversidad Page 6 de un contenido fascinante. Polemista de mil batallas en defensa del saber enaltecedor”, es como lo define el contertulio Juan Cruz Trifolio. El historial de lucha de Jimmy Sierra nos lo presenta Francis Javier. Al expresar que “perteneciente a la generación de intelectuales de posguerra, Jimmy Sierra fue un humanista, hombre de avanzada, que desde los catorce años plantó cara a la dictadura de Trujillo. Se hizo presente en la Revolución de Abril de 1965. Hizo escuchar su voz contra la intervención norteamericana y sintió los rigores de los gobiernos antidemocráticos de Joaquín Balaguer”. Lo que antecede es una muestra de la fidelidad del libro que se pone en circulación para conmemorar el primer aniversario de su fallecimiento, con la personalidad y el devenir histórico del Teórico Mayor. Mayor abundamiento sobre ese libro correspondió al Dr. Leonel Fernández, en su rol de presentador del mismo, en el acto celebrado al respecto, en mi condición de coordinador sobreviviente de la Tertulia del Teórico, me limitaré a precisar que en todos los encuentros sabatinos, rendimos culto a la preocupación permanente de Jimmy de fomentar amigos, conversar, discutir, debatir ideas en procura del entendimiento, la educación y el predominio de la democracia en todo núcleo social. Son encuentros de calidad, caracterizados por la espontaneidad y la sinceridad, libre de restricciones Page 7 ideológicas, pero con la exigencia del respeto a las ideas de los demás. El resultado de los debates ha sido de gran utilidad, no tan solo para los miembros de la tertulia, sino para la sociedad en sentido general, la que a través del You Tube, puede disfrutar de las grabaciones de cada una de las sesiones celebradas. Nos interesa que la Tertulia del Teórico tenga una mayor amplificación, por lo que anunciamos el propósito de compilar en un solo dispositivo, las ponencias y debates de interés general, para ponerlo al alcance de todos, siempre en honor y por mérito del Teórico Mayor. Al finalizar agradecemos a los miembros de la Tertulia que fueron los principales responsables de la edición del libro “Jimmy Sierra, Inolvidable”, los contertulios Reynaldo Disla, Erasmo Lara. Dr. Raffi Lantigua, Wilson David Herrera, Juan Cruz Trifolio y Eddy de los Santos.