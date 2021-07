Wilson Gómez: no se puede poner en juego la soberanía de RD con pre-chequeo EE.UU

Foto: © Mery Ann Escolástico Fecha:19/07/2021

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Wilson Gómez Ramírez, juez emérito del Tribunal Constitucional consideró una injerencia de los Estados Unidos en el país, y una invasión de la soberanía dominicana, el acuerdo de pre-chequeos en el transporte aéreo firmado con el Estado Dominicano, y que comenzaría a ponerse en práctica por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, en caso de que sea validado por el Tribunal Constitucional y por el Congreso Dominicano.

Explicó que la idea de ampliar ese acuerdo a los demás aeropuertos resulta igualmente negativa, porque ampliaría la violación de la soberanía dominicana, al autorizarse a agentes norteamericanos a operar en territorio dominicano. Consideró que igualmente el tema de los refugiados que se incluye en el acuerdo solo perjudica a la República Dominicana, dada la crisis permanente que ha tenido Haití y a la existencia de una frontera con Haití que no es completamente vigilada.

Para el ex magistrado del Tribunal Constitucional el acuerdo de pre-chequeo no tiene solución con modificaciones, y sugirió que lo correspondiente en este caso es que Estados Unidos renuncie a establecer inspectores en la República Dominicana, y los viajes aéreos sigan teniendo los mismos procedimientos que han tenido. Explicó que el hecho de que en este acuerdo no haya reciprocidad agrava mucho más el tema.

