VIDEO: Explican qué fue el "OVNI" en cielo de Miami

MIAMI, EEUU.- Un destello de luz que cruzó el cielo del sur de Florida la noche del martes y sorprendió a muchos que creyeron ver un OVNI procedía, supuestamente, de un misil de prueba lanzado por un submarino estadounidense.

"El '#OVNI' visto desde la costa de #Florida hoy, fue una prueba # Trident-II SLBM (Misil Balístico Lanzado desde Submarino). El lanzamiento se produjo desde un submarino en el Atlántico", publicó en su cuenta de Twitter Marco Langbroek, astrónomo de la Universidad de Leiden (Holanda).

More footage of the #Trident-II #SLBM test today. https://t.co/M9VyRzl1GO

— Dr Marco Langbroek 💉 #Vaccinate (@Marco_Langbroek) February 10, 2021