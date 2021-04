Vehículos chocan y destruyen divisores de ciclovías en la avenida Bolívar

Foto: © Mery Ann Escolástico Fecha:06/04/2021

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los divisores colocados por la Alcaldía del Distrito Nacional, para procurar que se respete el área de la ciclovía de la Avenida Bolívar, fueron destruidos, casi en su totalidad, por los conductores que transitan por allí.

A pesar de que son de concreto, los elementos fueron destruidos por los vehículos que chocan con ellos.

Foto: © Mery Ann Escolástico

Fecha:06/04/2021

Al ser consultado por Acento, el ciudadano José Ángel Ávila se mostró de acuerdo con la ciclovía, pero no con los protectores, al explicar que la Bolívar es una avenida de dos carriles, y ahora la han convertido en un carril y medio, lo que dificulta el tránsito.

Ávila considera una mejor idea que hubiese un horario fijo para los ciclistas, o que las autoridades tomen para esos fines la calle Santiago, que es una vía de menor tránsito.

“Porque la Bolívar tiene mucho tránsito. Los camiones y guaguas del transporte tiran los vehículos privados a la orilla y uno termina desbaratando los carros por abajo. Yo estoy de acuerdo con la ciclovía, y me parece maravillo, pero creo que la Bolívar no es la calle para eso, y que hacerla más estrecha no es buena idea”, aseguró.

Foto: © Mery Ann Escolástico

Fecha:06/04/2021

En su defecto, también sugirió colocar algún otro elemento más flexible. “Que si tú le das se caiga y se levante. Eso tiene una semana y ya está todo desbaratado. Lo tendrán que reponer semanal”, afirmó.

Ávila se refiere al hecho de que, este martes, la Alcaldía estaba reponiendo dichos protectores, además de colocarles reflectores, para que sean más visibles para los conductores.