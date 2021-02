UNESCO RD y embajadas en España e Italia conmemoran Independencia

PARÍS, Francia.- En el marco del 177 Aniversario de la Independencia Nacional, la Delegación Permanente de la República Dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y las embajadas dominicanas ante la República Italiana y Reino de España realizaron hoy el conversatorio virtual, “Características particulares de la Independencia Nacional”.

La actividad que se realizó a través de la plataforma Zoom, tuvo como expositores a los embajadores dominicanos ante el Reino de España, Juan Bolívar Díaz; ante la República Italiana, Tony Raful, y ante la UNESCO, Andrés L. Mateo.

La apertura estuvo a cargo de la artista soprano Nathalie Peña Comas, quien interpretó el Himno Nacional y el joven estudiante y trompetista Raimy de los Santos, egresado del Sistema Nacional de Escuelas Libres del Ministerio de Cultura, quien musicalizó el tema “Quisqueya”, una composición del compositor puertorriqueño Rafael Hernández.

El primero en tomar la palabra fue el embajador ante la República Italiana, Tony Raful, quien sustentó que, “el significado de este encuentro es trazar algunas coordenadas y referir los hechos fundamentales en la creación de una Patria libre, tal como la alcanzaron los trinitarios”.

Agregó que, “nuestros patriotas nos dejaron como legado la imposibilidad de negar la Independencia Dominicana y un pensamiento nacionalista, creyendo en la capacidad del pueblo dominicano de crear una república propia e independiente”.

De su lado, el embajador del país ante el Reino de España, Juan Bolívar Díaz, expresó que, “tenemos el gran reto de reafirmar los valores de la sociedad y la cultura dominicana”.

“La actual crisis nos obliga a una profunda reflexión en este 177 Aniversario de la Independencia Nacional, y sobre todo, a un mayor esfuerzo de concertación de las energías de los dominicanos y dominicanas, para salir de esta prueba sin que se ponga en riesgo la estabilidad financiera futura del país”, sustentó Juan Bolívar Díaz.

En tanto que, el embajador dominicano ante el organismo multilateral de las Naciones Unidas, Andrés l. Mateo, quien cerró el listado de ponentes, destacó que “la Independencia Dominicana fue un hecho atípico, ningún otro país del continente americano reúne las características de la Gesta Patria”.

El delegado permanente ante la UNESCO resaltó que, “la Independencia Dominicana no es una fecha, no es 1844, este acontecimiento de nuestra historia no se empina sobre un descubrimiento basado en esas realidades de carácter monetario, sino sobre un suceso de tipo cultural, no un hecho económico como el que mueve al resto del continente”.

Finalmente, los embajadores coincidieron en la necesidad de fortalecer la educación en relación con la creación de nuestra nación.

“Celebrar la Independencia Nacional constituye un compromiso de todos los dominicanos, basado en el pensamiento de Duarte en defensa de la identidad dominicana”, precisaron los también reconocidos escritores dominicanos.

Reiteraron que “la responsabilidad con la Patria Grande que alentaron los Trinitarios sigue pendiente de concretización y reivindicación”.

Ponderaron la necesidad de seguir trabajando para instaurar una sociedad democrática, sin exclusiones, ese es el verdadero patriotismo.

El acto remoto se transmitió en directo a través del periódico digital Acento, que dirige el periodista Fausto Rosario Adames