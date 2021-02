Un año más de Dominicans on the Hill se celebró este miércoles

WASHINGTON, EEUU.- El evento anual Dominicans on the Hill se ha centrado este año "en restaurar nuestra comunidad y en la pandemia actual del coronavirus que produce la COVID-19", declaró su creador, el congresista Adriano Espaillat (NY-13) .

Celebrado anualmente durante el Mes de la Herencia Dominicana, Dominicans on the Hill fue creado por Espaillat como "un esfuerzo para reconocer el creciente compromiso cívico en toda la comunidad domínico-estadounidense".

“Como el primer domínico-estadounidense en servir en la historia del Congreso, me siento honrado de celebrar una vez más mi programa anual Dominicans on the Hill en la culminación del Mes de la Herencia Dominicana. Este evento es realmente especial para mí, y como dice el refrán: 'Cuando uno se levanta, todos nos levantamos', y así es como construimos y fortalecemos nuestra comunidad”, sostuvo.

Este evento anual, añadió, "es una oportunidad para resaltar la belleza y diversidad de nuestra cultura y celebrar nuestros logros. Gracias a cada uno de los participantes del programa de esta noche y a todos los que han hecho del evento un éxito para ayudar a fortalecer aún más las relaciones entre los Estados Unidos y la República Dominicana".

Entre los aspectos más destacados del programa de este año, se incluyó un conversatorio entre el Dr. Anthony Fauci y la estrella de la NBA Karl Anthony-Towns, mensajes especiales del presidente de los Estados Unidos, Joseph R. Biden, y el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y una serie de sesiones dirigidas al aprendizaje, recuperación económica, salud y bienestar.

Con apariciones de "La Reina del Merengue" Milly Quezada y "El Caballo Mayor" Johnny Ventura, la galardonada poeta Rhina Espaillat, la autora de best-sellers del New York Times Elizabeth Acevedo, el jugador de béisbol David Ortiz, el ganador del premio Tony Lin Manuel Miranda, Oz Rodríguez de SNL ¡y MÁS!

El programa de esta noche fue moderado por Damaris Díaz y Brea Frank, y producido y dirigido por Jen Sandler y Héctor Flores Jr. de Virtual Events HQ