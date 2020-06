Tribunal rechaza cambio de modalidad carcelaria Rafael Emilio González

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santo Domingo rechazó la solicitud de cambio de modalidad de cumplimiento de la pena de Rafael Emilio González, quien guarda prisión por una condena de 18 años en la Penitenciaría Nacional de La Victoria por matar a Guillermo Moncada de 12 balazos en 2011.

La solicitud que presentó su abogada, Tanya Mejía Ricart, para variar el cumplimiento de la pena a arresto domiciliario, alegaba “condiciones médicas delicadas de extrema urgencia y cuidado permanente, prevención de contagio del COVID-19 y conservación de la vida por padecer enfermedades crónicas preexistentes.”

Una vez en la audiencia, que se celebró de manera virtual en presencia de los familiares de Moncada, Juli Wellisch, Guillermo Andrés Moncada, Claudia Patricia Moncada, y Selma Isabel Moncada; la defensa técnica del accionante especificó que las condiciones de salud eran diabetes tipo II, hipertensión arterial, síndrome de córnea irritable y bronquitis crónica con síndrome respiratorio.

Además, la barra de defensa de González explicó que, durante el tiempo en prisión, el condenado ha tenido tres intentos de suicidio en los últimos tres años y sufre de depresión.

La resolución de la magistrada Mercedes Sena Cuevas determinó que “no existen razones, argumentaciones ni pruebas científicas con las suficientes opiniones concluyentes para variar la modalidad del cumplimiento de la prisión, es decir, la solicitud carece de los méritos necesarios y suficientes para poderle dar validez a sus pretensiones, y por demás también se ha podido apreciar que no existe desagravio por el hecho punible que originó la sanción, ya que no existe ninguna evidencia que lo muestre. Siendo así, se puede constatar que el comportamiento reprimido al interno y que provocó la sanción que lo tiene privado de su libertad, representa un tipo penal grave, y a la fecha no existe ningún medio probatorio que demuestre que la comunidad ni las víctimas estén subsanadas de esa afectación, por ello el Ministerio Público solicitó el rechazo, motivos por los cuales procede rechazarla.”