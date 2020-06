Transparencia Internacional resume el esquema de sobornos de Odebrecht y Punta Catalina

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Un artículo publicado en el portal web de Transparencia Internacional, resume el esquema de sobornos y corrupción de la empresa brasileña Norberto Odebrecht, en República Dominicana, y que habría salpicado a la central termoeléctrica Punta Catalina y la campaña presidencial de Danilo Medina en 2016.

El reporte, firmado por Ramón Collado, destaca que a principios de 2013, el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina y el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aprobaron la construcción de la central eléctrica de carbón Punta Catalina, compuesta por dos unidades generadoras de electricidad de 376 megavatios cada una.

Collado subraya que Punta Catalina “abordaría los cortes de energía de la República Dominicana y las costosas tarifas de electricidad”, sin que hasta el momento el mega proyecto haya logrado estos objetivos.

“Ahora, mientras el país se prepara para votar en las elecciones generales, los planes para vender parte de la planta parecen tener más que ver con asegurar el poder político que generar valor para los dominicanos”, indica.

Asegura que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado (CDEEE), dirigida por el asociado cercano de Medina, Rubén Bichara, otorgó poderes especiales al economista Andrés Dauhajre y otros consultores para examinar la oferta de Odebrecht por el contrato para construir Punta Catalina.

En 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que entre 2001 y 2014, Odebrecht pagó al menos US$ 92 millones en sobornos en la República Dominicana, lo que ayudó a la multinacional brasileña a conseguir 18 contratos por un monto de US$ 4,540 millones. Compartir

“Con la luz verde de Dauhajre – señala –, la CDEEE y el PLD le otorgaron a Odebrecht un contrato de más de US$ 2 mil millones, ignorando las ofertas rentables de las constructoras chinas SEPCO3 (US $ 1,1 mil millones) y Gezhouba Group (US$ 900 millones)”.

El esquema de soborno de Odebrecht y Punta Catalina

En la publicación de Transparencia Internacional, Ramón Collado destaca que el presidente Medina se había reunido con ejecutivos de alto rango de Odebrecht en varias ocasiones antes de aprobar la construcción de Punta Catalina.

Una de estas reuniones se llevó a cabo en julio de 2012. En ese año, Medina, entonces presidente electo, se reunió en Brasil con la entonces presidenta brasileña Dilma Rousseff, el ex CEO de Odebrecht Marcelo Odebrecht, el expresidente brasileño Lula da Silva y el estratega político João Santana.

“Se cree que durante estas reuniones, Medina, con el enlace de Rousseff, da Silva y Santana, estaba negociando el contrato de Punta Catalina con Odebrecht”.

Collado también resalta las transacciones secretas realizadas por Odebrecht entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014: 62 pagos de US $39.5 millones aparentemente relacionados con el contrato de Punta Catalina. Cinco de estos pagos, por un total de más de US$ 3,3 millones, fueron a Baker Street Financial Inc., cuyo director era Dauhajre, el consultor que aprobó la oferta. En el sistema de comunicaciones clandestino de Odebrecht conocido como Drousys, los pagos se designaron como "Planta termoeléctrica".

En abril de 2014, continúa la publicación, el entonces gerente de Odebrecht en la República Dominicana, Marcos Vasconcelos Cruz, autorizó un pago de US$ 20,4 millones a Ángel Rondón, cabildero de Odebrecht, por influir en el PLD para favorecer a Odebrecht sobre otros postores con respecto al contrato de Punta Catalina.

Sobornos de Punta Catalina en la reelección Danilo

El artículo recoge también denuncias hechas sobre presuntos pagos relacionados al contrato de Punta Catalina para facilitar la reelección del presidente Danilo Medina.

“Se informó que varios representantes del Congreso y senadores recibieron sobornos que iban desde US $275,000 a US$ 1 millón a cambio de apoyar la reforma constitucional de Medina en 2015”, expresa.

“Esta reforma le permitió a Medina postularse para un segundo mandato. Fue reelegido presidente en mayo de 2016”.

Artículo completo en inglés

Punta Catalina: poder y corrupción en la República Dominicana