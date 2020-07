Siguen desaparecidos Reynaldo Alfonseca Jiménez y Aneurys Castillo

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Reynaldo Alfonseca Jiménez y Aneurys Castillo desaparecieron en diferentes días del mes de mayo del año en curso, la Policía Nacional se encuentra en la búsqueda de ellos. Son dos hombres que salieron de sus hogares, y se desvanecieron sin dejar rastros.

Cuando alguien desaparece sus familiares se encuentran sumergidos en la angustia y desesperación por no saber el paradero de su ser querido, reviviendo una y otra vez los días previos en que lo vieron por última vez.

Cada llamada, cuando escuchan sonar el teléfono, los corazones de los familiares del desaparecido, se aceleran al pensar que puede ser una pista o información de la persona que se busca.

Reynaldo Alfonseca Jiménez, junto a su padre, el periodista Reynaldo Alfonseca Mateo

En Santo Domingo Este, que es un municipio con un poco más de 3 millones de habitantes, el vendedor de materiales educativos de 35 años y padre de tres hijos, Reynaldo Alfonseca Jiménez, fue visto por última vez el miércoles 13 de mayo, cerca de las 2:00 de la tarde. Salió de su casa, a sacarle un seguro al carro, en el sector de Lucerna, tenía puesto una bermudas blancas, camiseta blanca y tenis rojos.

Desde que sus familiares notaron su ausencia dieron parte a la policía para que iniciara el proceso de búsqueda, dificultándose esta porque al momento de la realización del acta, se redactó mal y fue necesario esperar varios días para obtenerla. Con este documento fueron a visitar los hospitales y otros lugares, sin éxito.

Días después, su vehículo fue localizado con todas sus pertenencias personales dentro. Estaba ubicado en la avenida Charles de Gaulle, pero este hallazgo no arrojo pista del paradero de Alfonseca Jiménez.

En medio de los esfuerzo por encontrarlo, su familia y amigos, se unieron a la búsqueda y al ver que en el tramo de donde desapareció existen 4 cámaras del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9 1 1, sintieron un rayo de luz. Pero descubrir que no estaban funcionando fue devastador para ellos.

Para su padre el periodista, Reynaldo Alfonseca Mateo, el trabajo de investigación por parte de la Policía Nacional, no ha sido adecuado. Afirma que hasta el momento, no han sido notificados de llamadas de personas que dicen haber visto Alfonseca Jiménez en diferentes lugares del país. También asegura que ellos - las autoridades - no han desplegado una búsqueda.

El ciclista, guitarrista y escritor de canciones, es descrito por sus amigos y allegados como una persona organizada y ejemplar, y sostienen que nunca había hecho algo así.

Aneurys Castillo

A 9 días de la desaparición de Alfonseca Jiménez, a unos 27 kilómetros en la autopista de Las Américas, la madrugada del 22 de mayo de este año, cerca de las 5:00 de la mañana, Aneurys Castillo, de 21 años, salió de su casa hacer ejercicios cerca de su vivienda, vestido con ropa deportiva.

El segundo hijo de una familia pequeña, no acostumbraba hacer ejercicios en la semana, ni a esa hora.

Castillo, quien se encuentra en el octavo semestre de la carrera de licenciatura de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, trabaja como asistente legal en una oficina de abogado.

Cinco horas después de notar su ausencia, sus familiares fueron al lugar donde dijo que estaría y no lo encontraron. El corazón de sus padres se partió en dos y la respiración se hacía más intensa, preguntándose dónde podría estar o qué estaría haciendo, sin obtener respuestas.

Desaparecidos

Según los datos estadísticos de personas desaparecidas, ofrecidos por la Policía Nacional entre el año 2018, 2019 y transcurso del 2020, siguen en la búsqueda de 115 personas, la mayoría de ellos son hombres.

El año 2019 fue el que desaparecieron más personas del sexo masculino. Ninguna persona se encuentra sometida por estos casos que aún se encuentran abiertos.

De los 198 casos que se reportó en el 2018, se resolvieron 163 casos, 35 personas continúan desaparecidas. 20 son hombres.

Mientras que para el año 2019, esta institución está tras las pistas de 46 desaparecidos, 23 personas son del sexo masculino. En este año se encontró 46 personas. El total de casos fueron 92.

Para lo que del año 2020 entre los meses de enero – junio, 20 varones desaparecieron, teniendo en total 34 personas que no se saben de su paradero.

Contacto

La familia de Anaurys Castillo puede ser contactada para brindar información sobre su paradero al (849)360-9086, mientras que los familiares de Reynaldo Alfonseca pueden ser contactados al (809)984-3861, (829)676-1073 y al (829)546-6249