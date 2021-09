Secuestro en Haití: atrapados en el miedo

Ese mismo mes, el secuestro de 10 miembros de la Iglesia Católica llamó la atención de la comunidad internacional y provocó la renuncia del entonces primer ministro, Joseph Joute. La Iglesia Católica protestó con manifestaciones y cierres de colegios y universidades.

Uno de los últimos en ser liberado, 20 días después, fue el sacerdote francés Michel Bryant, quien vive en Haití desde hace más de 30 años. Su vida en este país que ya considera suyo ha estado marcada por la violencia.

En 1994, en Aquin, sur de Haití, durante el exilio del presidente Jean Bertrand Aristide, las fuerzas armadas llegaron a disparar contra el presbiterio mientras dormía. También experimentó el terremoto de enero de 2010 en Haití en la parroquia de Saint-Antoine. “He vivido cerca de la gente. Sufrí como ellos. Pero tenían esperanza, como yo también”, dijo sobre el terremoto. Y en 2015, cuando regresaba de un banco, le dispararon para robarle el dinero que había retirado. Recibió dos balazos. “Me trataron en tres hospitales en Haití, Martinica y Francia, lo que me permitió volver a ponerme de pie”, concluye.

El sacerdote recuerda que el día del secuestro se encontraban en la carretera, cuando los bandidos llegaron apuntando con sus armas a los pasajeros del bus en el que iban. El vehículo se atascó, y los secuestradores pensaron que el conductor lo hacía a propósito. Todos estaban en estado de shock.

Cuando la justicia no funciona y quienes deberían apoyar a la población también se convierten en víctimas, el miedo impregna a toda la sociedad. Miedo, incluso, de hablar de lo sucedido, como explicó para este reportaje Jacqueline Baussant Loubeau, psicóloga clínica y miembro del comité de la Asociación Haitiana de Psicología (Ahpsy).

“La persona necesita sentirse segura para hablar de su experiencia, porque es una experiencia extrema. No está dispuesta a satisfacer la curiosidad de quien quiere saber qué pasó y cómo pasó. La víctima no le debe explicaciones a nadie. Es normal que las personas no necesariamente quieran hablar para contar todo lo que les ha pasado, y hay que respetar eso también”.

Otros, en cambio, necesitan contar lo que les tocó vivir. “He llegado a un punto en el que no puedo guardarme nada», afirma Philor St. Fleur. « Lo que pasó es realmente perturbador. Cuando estábamos negociando con mis padres (por teléfono), me obligaban a presionarlos para que trajeran el dinero lo más rápido posible. Me golpearon con madera y me patearon. Después me encadenaron. Me vendaron los ojos, me ataron con alambre y me acostaron en el suelo. Me pusieron armas en la sien, amenazándome con volarme los sesos ».

En medio del miedo y la desconfianza, los haitianos se refugian en su círculo más cercano. También para recaudar el dinero de los rescates. Las colectas son una de las mejores formas para que las familias recauden la suma que exigen los secuestradores, pero eso significa que muchas de ellas quedan endeudadas de por vida para pagar los rescates. “Nos matan económicamente y endeudan a todos los que lo rodean”, dijo Jean Batard sobre el pago del rescate de Dave Augustin

Según la CARDH, los rescates exigidos oscilan entre 100.000 y 1.000.000 de dólares estadounidenses. Muy pocas personas han sido puestas en libertad sin pagar rescate, algunas de ellas por intervención del líder de otra pandilla. Esto solo es posible en el caso de que las autoridades estén involucradas en las negociaciones, como sucedió con los dos dominicanos secuestrados con su intérprete haitiano.

En el caso de Velinda Charpentier los secuestradores exigieron, en principio, un rescate de 300 mil dólares, y por los religiosos católicos exigieron un millón de dólares. La familia de Philor St Fleur pagó un rescate de 250.000 gourdes, unos 2.500 dólares. Sin embargo, cuenta que los secuestradores comenzaron exigiendo 300 mil dólares, y sabe de otras víctimas que pagaron hasta 10.000 dólares. En su caso, el pago del rescate se convirtió en un obstáculo para terminar de pagar la maestría en línea que comienza en pocos días. “Cuando te exigen tal rescate, todos tus planes, lo que sea que estabas tratando de planear … todo se derrumba. Básicamente, vamos a empezar de nuevo, es la descapitalización total » explica. “No es solo la familia la que se empobrece, también empobrece a los amigos. ¿Quién podría tener un buen amigo en problemas y no ayudarlo? Si tenías mil gourdes para comer durante la semana, estás obligado a dárselos”, señaló Batard. En muchos casos, estas colectas cruzan fronteras. Según le dijo Daniel Eugene, un enfermero haitiano que vive en Miami, al Haitian Times, el año pasado envió 100 dólares para ayudar a salvar a un conocido con quien solía jugar fútbol en Haití, luego de enterarse de su secuestro en un grupo de WhatsApp. “Creo que la diáspora no solo está enviando dinero a su gente, sino que en realidad está financiando el secuestro”, dijo Eugene. “El rescate podría ser una de las razones por las que ves que la gente envía más dinero a Haití”. Las remesas a Haití han aumentado durante varios años y en 2020, a pesar de la pandemia, alcanzaron un nuevo récord. La diáspora envió 3.800 millones de dólares a Haití, un aumento del 14% con respecto a 2019, según el informe de Creative Associates International, una organización que analiza dichos ingresos en países de América Latina y el Caribe. Esto contradice las proyecciones de la CEPAL, que pronosticaba una contracción de al menos 10% en las remesas a la región en 2020. En el país latinoamericano más dependiente de las remesas, ya que representan el 30% de su PIB, esto podría ser una buena noticia para la población. Sin embargo, para Manuel Orozco, uno de los autores del informe consultado por el Haitian Times, la única explicación del aumento de las remesas son las dificultades que atraviesa la sociedad haitiana. Además, las regulaciones más estrictas implementadas a fines del año pasado hicieron que los haitianos recibieran menos gourdes con los dólares que recibían del exterior. Según datos del Banco Mundial, Haití sigue siendo el país más pobre de América Latina y el Caribe, y uno de los más pobres del mundo. “La economía haitiana se ha visto afectada por múltiples conmociones desde mediados de 2018. Incluso antes de que llegara la covid-19, la economía se estaba contrayendo y enfrentaba importantes desequilibrios fiscales. Después de contraerse un 1,7% en 2019 en medio de la agitación política y el descontento social, el PIB se contrajo alrededor de un 3,8% en 2020, ya que la pandemia de covid-19 exacerba la ya débil economía y la inestabilidad política”. De los 11 millones de habitantes de Haití, más de seis millones viven en la pobreza. El miedo que provoca la inseguridad convive con el miedo al hambre, ya que la comida cuesta cada día más. En junio de este año, el precio del arroz subió un 14,7 por ciento con respecto al mes anterior, mientras que el aceite comestible aumentó un 16,2 por ciento. Según advirtió en julio Adoniram Sanches, coordinador subregional para Mesoamérica y representante de la FAO en Panamá y Costa Rica, la mitad de la población de Haití pasa “hambre pura” como consecuencia de una serie de factores climáticos, sociales y, ahora, la pandemia. Lo peor es que, según Sanches, “hay una pésima expectativa para lo que viene para 2021 y 2022, porque se instaló el conflicto social”. El empobrecimiento que dejan la inseguridad y la inestabilidad en Haití no es solo económica. Según el Banco Mundial, uno de los principales obstáculos para el desarrollo de Haití es el escaso capital humano del país. Muchos jóvenes deciden irse, ya sea para trabajar o para estudiar, y no regresan. De acuerdo con cálculos de la ONU para 2020, había 1.770.000 migrantes provenientes de Haití en diferentes países del mundo (Estados Unidos, República Dominicana y Chile, principalmente).