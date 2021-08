Santo Domingo vista desde el espacio, gracias al astronauta Oleg Novitskiy

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El astronauta Oleg Novitskiy volvió a capturar este domingo imágenes de la República Dominicana desde el espacio.

Esta vez la imagen espacial muestra a la ciudad de Santo Domingo, la cual recientemente cumplió 523 años de su fundación.

"República Dominicana, hola de nuevo! Esta vez capturé su capital Santo Domingo. Esta es la ciudad mas antigua del Nuevo Mundo de todo lo que ha sobrevivido hasta nuestros días. Está localizada en la costa sureste de la República Dominicana", escribió el astronauta.

#DominicanRepublic, hello again! 👋🏻 This time I captured its capital alone — #SantoDomingo.

This is the oldest city in the New World of all that have survived to the present day. It is located on the southern coast of the Dominican Republic. pic.twitter.com/hn4Dc8F13y

— Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) August 8, 2021