Sánchez Cárdenas: "aquí no hay manipulación" de las estadísticas del coronavirus

Santo Domingo, República Dominicana.- El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, negó este martes que las autoridades estén manipulando los datos sobre el coronavirus en el país con fines políticos de cara a las elecciones del 5 de julio próximo.

"Aquí no hay manipulación como se ha tratado de decir, politizando este tema, aquí hay más o menos insumos, más o menos muestras que se captan y eso va creando oscilaciones frecuentemente", dijo el funcionario en rueda de prensa virtual.

Aclaró que en lugares "sumamente infectados", como el Gran Santo Domingo y San Cristóbal, "vamos a encontrar una positividad mayor", tal y como se ha visto en las ultimas semanas.

"Es bueno que la población sepa que aquí no hay una manipulación de datos como muchos pretenden establecer, vincular el tema de la epidemia al tema político", dijo, e insistió en que desde el Gobierno "se están dando las informaciones recibidas desde todos los estamentos de salud establecidos".

Insistió en que "no hay nada que esconder, que no sea lo que los procedimientos epidemiológicos mandan" y que "si hay pruebas que salen indeterminadas no es una manipulación, es un hecho que ocurre frecuentemente en las actividades técnicas de los laboratorios, por lo que se procede nueva vez a realizarlas".

La República Dominicana ha experimentado un aumento de casos tras el inicio de la desescalada el pasado 18 de mayo y los casos ahora suman 27,936, con 675 fallecimientos.

Hay 835 hospitalizados, de los cuales 434 están en Santo Domingo, la demarcación más afectada por la pandemia, por lo que se encuentra en alerta naranja debido a la situación.

De acuerdo con Sánchez Cárdenas, el 71 % de las camas disponibles para pacientes de coronavirus en Santo Domingo están ocupadas.

La República Dominicana se mantiene en estado de emergencia desde el 19 de marzo y estará en vigor hasta final de junio, mientras que impera también un toque de queda desde las 8 de la noche a las 5 de la mañana.EFE