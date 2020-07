RD expresa consternación por la violencia sexual en los conflictos

NUEVA YORK, EEUU, NACIONES UNIDAS.- La República Dominicana expresó en el Consejo de Seguridad de la ONU su consternación por el hecho de que la violencia sexual siga siendo “un flagelo cruel” que “ha empeorado en varios entornos de conflicto”, según manifestó el embajador dominicado en el organismo multilateral, José Singer.

Se trata de “una táctica cruel de guerra, tortura, terror y represión política y una efectiva brutal herramienta de desplazamiento y deshumanización”, remarcó.

Pese a un “progreso significativo en los últimos diez años”, aún está pendiente como una necesidad, añadió el diplomático, “identificar soluciones y enfoques que sean contextos específicos, inclusivos e informados por la experiencia, especialmente la de los sobrevivientes”.

Alemania pidió la celebración del debate sobre este tema en el que la República Dominicana colaboró estrechamente junto a la actriz Angelina Jolie y otras personalidades “a las cuales me gustaría expresar mi admiración” y agradecimiento “por llevarnos al corazón de las duras realidades en el terreno”, sostuvo el embajador dominicado.

“La violencia sexual relacionada con los conflictos ha ganado más atención, precisamente la atención política y al más alto nivel, pero aún se necesita una respuesta colectiva”, insistió el representante dominicano.

“Un enfoque unificado es aún más crucial, además de explorar las causas y los efectos de la violencia sexual relacionada con el conflicto y cómo mejorar los mecanismos preventivos, promover respuestas centradas en el sobreviviente y garantizar justicia y responsabilidad”, remarcó.

La actriz Angelina Jolie pidió este viernes ante el Consejo de Seguridad de la ONU más compromiso para ayudar a las víctimas de violencia sexual durante los conflictos armados y que se persiga a los responsables de esos crímenes "sin importar el país o las circunstancias".

Jolie, que es también enviada especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se dirigió telemáticamente al máximo órgano ejecutivo de la ONU, que celebró una reunión virtual en la que discutió el informe anual sobre la violencia sexual en los conflictos, presentado por el secretario general de la ONU, António Guterres.

"Tenemos que estar preparados para admitir dónde hemos fallado, y para hacer el trabajo duro para apoyar a los supervivientes, cambiar las leyes y las actitudes y hacer que los perpetradores rindan cuentas durante muchos años, sin importar el país o las circunstancias", dijo Jolie.

"Please hold perpetrators account. Please address route structural causes of gender based violence and discriminations in your countries" - @Refugees Special Envoy Angelina Jolie urges Security Council during the meeting on Sexual violence in conflict pic.twitter.com/bRlQhCrhAg

— UN Web TV (@UNWebTV) July 17, 2020