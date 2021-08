Quejas por basura genera ruido en gestión de Abel Martínez

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, República Dominicana.- El cúmulo de basura ha vuelto a ser centro de quejas en muchos barrios de Santiago luego de que las programaciones de los camiones recolectores de basura bajaran la frecuencia de sus recorridos, según han narrado munícipes de zonas afectadas.

Algunas de las zonas donde se ha podido ver montones de desechos son el sector de la Villa Olímpica y barrios próximos, en la zona sur de Santiago, igual en sectores como La Joya, Baracoa y avenidas Circunvalación y otros puntos.

Sobre las quejas desde los barrios se han manifestado los regidores del Partido Revolucionario Dominicano (PRM) Pedro Gómez y Wilson Alemán, quienes han exigido a la administración del alcalde, Abel Atahualpa Martínez Durán, explicar detalles de los contratos del Ayuntamiento con las empresas recolectoras de basura Urbaluz y Conlursa.

Los ediles del partido de Gobierno afirman que no han recibido informaciones convincentes, mientras se suman quejas de los ciudadanos y ciudadanas por la deficiencia en el servicio.

“En varias ocasiones nos hemos quejado en el Concejo por esta situación. La excusa de hace meses es que están en un proceso de licitación”, ha dicho el regidor Pedro Gómez, quien además asegura que no desmayarán hasta que las autoridades expliquen la razón por la cual hay tal cúmulo de basura en los barrios.

“Me entregaron un folleto con informaciones seleccionadas a su conveniencia; incluso, le sacaron hojas a los contratos de Urbaluz y COMLURSA. Como no me satisfizo este informe, lo solicité al Departamento de Libre Accceso y no ha habido respuesta”, confirmó a la redacción de acento.com.do, en Santiago el regidor Wilson Alemán.

La constancia de la solicitud hecha por el regidor Alemán, da cuenta de que se hizo en el mes de marzo del año 2021.

Sobre la situación de la basura, el vocero de la Alcaldía, Grey Núñez, ha dicho que "no hay problemas con la recogida de la basura y mucho menos una situación con la calificación de crisis".

Núñez dijo que inmediatamente se tiene notificación de quejas desde los barrios por cúmulo de basura en algún punto de la ciudad "se procede a ubicar esos puntos y se procede a limpiar la zona"