Que la AIRD adopte una posición sobre tres causales pesa sobre una mujer: Circe Almánzar

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Casi comenzaba el encuentro con periodistas para abordar el impacto del aumento de las materias primas en el mercado internacional, cuando al presidente de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), Celso Juan Marranzini, le cuestionaron su posición sobre la aprobación, o no, de las tres causales del aborto en el Código Penal, una pieza que data del 1884 y tiene más de 20 años estancada.

La respuesta fue precisa: "Como asociación de industrias, no tenemos posición en ese debate... No es un tema que nosotros tocamos, nosotros nos enfocamos en otros temas".

En efecto, la AIRD tiene como propósito la defensa de los intereses de la industria dominicana y representa uno de los gremios de mayor peso empresarial, Está dominado también por los caballeros, su directiva nacional de 48 miembros solo tiene nueve mujeres.

Pero la misma pregunta sobre las tres causales la respondió de manera extendida la vicepresidenta ejecutiva del gremio, Circe Almánzar, quien enfatizó la necesidad de incorporar la interrupción del embarazo en condiciones excepcionales, como garantía de derechos a la vida de la mujer. Su respuesta fue a título personal, pero también dejó entrever la necesidad de que, a lo interno, el empresariado asuma posiciones.

"...Hay momentos que después no se va a poder subsanar: la inactividad o la falta de una decisión correcta en un momento determinado; que si no lo hacemos ahora quizás nos puede pesar mucho", explicó la empresaria. Su respuesta vino ante la interrogante de las razones por las que el empresariado no ha fijado una posición sobre este tema.

En el Código Penal se discute la inclusión del aborto cuando la mujer corre peligro de muerte, por violación o incesto o cuando la criatura no tiene posibilidades de vivir fuera del vientre materno.

"... Esto (las tres causales), desborda un poco el objeto de la asociación y quizás pasa con otras asociaciones (empresariales). Pero sí es importante que toda sociedad, de manera ya sea institucional o personal, en el caso de nosotros, pues diga públicamente que son momentos en que hay que tomar decisiones claras", enfatizó.

Definitivamente el elemento central de la discusión (sobre las tres causales) es el poder darle certidumbre a las mujeres en situaciones que puede enfrentar en momentos de vulnerabilidad". Circe Almánzar. Compartir

Almánzar dijo que para llegar a una posición formal debe haber un consenso interno, y no se ha dado dentro de la AIRD una discusión sobre las tres causales. "Como no se ha debatido a lo interno, porque escapa al objeto, quizás por eso no hemos estado reflexionando, pero definitivamente es una buena pregunta. Sería necesario que el empresariado fije su posición, creo que sería interesante, pero no se ha hecho el debate interno".

Circe se despidió con una promesa: "Me voy a ocupar de eso".

Paradojas de la vida. La decisión de la despenalización de las tres causales del aborto en el Código Penal está en manos de los hombres, que dominan el escenario de toma de decisiones. Ellas llevan las banderas de defensa del aborto en las condiciones excepcionales que pueden vivir en carne propia.

La pieza del Código Penal se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados, donde solo 48 de sus 190 escaños son ocupados por mujeres. En el Senado, se encontrará con una matrícula de cuatro mujeres y 28 hombres