Propuesta UASD "no satisface en lo más mínimo" responden huelguistas

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La paralización de las actividades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) prosigue una vez que los huelguistas rechazaron la propuesta de alza salarial del 5% efectuada por la rectora, Emma Polanco.

Este porcentaje "no satisface en lo más mínimo el pliego de demandas y además no contiene compromisos y plazos específicos", dicen los huelguistas y subrayan: "No nos dejan otra opción que ratificar el paro de docencia".

No obstante, no cerraron las puertas al diálogo y dijeron estar dispuestas a asistir a nuevas convocatorias de la rectora, pero que en ellas se deben plantear, advirtieorn, "propuetas realistas".

El alza en 5% para profesores, empleados y jubilados significaba una erogación de 36 millones de pesos mensuales que no están contemplados en el presupuesto, razón por la cual la rectora llamó a "los miembros de la familia universitaria a aunar esfuerzos para evitar el colapso del semestre académico 2021-1" .