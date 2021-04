Policías acribillaron a esposos buscando a ladrones de motor

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El director de la Policía Nacional, Edward Sánchez, reveló que los exagentes de ese organismo acusados de matar a una pareja de esposos el martes pasado, en un suceso que ha indignado al país, estaban alertados para detener a individuos que habían despojado de una motocicleta a varias personas en Bonao.

"Se perseguía un vehículo blanco, porque había personas que fueron a denunciar a la dotación de Bonao que un vehículo blanco y varios elementos los habían despojado de una pasola", dijo Sánchez al programa televisivo "El Informe".

Los esposos evangélicos Elisa Muñoz y Joel Díaz fueron acribillados dentro de su propio vehículo en Villa Altagracia en un hecho en el que, además, resultó ligeramente herido uno de dos hombres que los acompañaban y que iban en la parte trasera del automóvil.

El Ministerio Público acusa del hecho a los al exteniente Victorino Reyes Navarro; al exsargento Domingo Perdomo Reyes, los excabos Norquis Rodríguez Jiménez y Ángel de los Santos, y los exrasos Antony Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solís.

El grupo fue cancelado de la Policía por orden directa del presidente Luis Abinader, quien manifestó su "horror" ante el suceso y dispuso una "reforma integral" del cuerpo del orden.

Sánchez González narró que la Policía había recibido otras alertas en la zona, por lo que se pensaba que había una banda despojando de pasolas a las personas y se ordenó el retén en el que fue detenido el vehículo de las víctimas.

El director policial defendió que se estableciera el retén, pero condenó el "uso desproporcionar" de la fuerza utilizada por los entonces miembros de ese organismo. A su juicio, el retén debió servir para "verificar" a los vehículos.

El Tribunal de Atención Permanente de Villa Altagracia decidió el viernes pasado aplazar la audiencia contra los acusados para este miércoles, debido a que varios de ellos no contaban con la asistencia de abogados.

Se violaron todos los protocolos de actuación que se enseñan a los agentes en el asesinato de la pareja de esposos, no depuraron el vehículo en el que estaba la pareja, no se les invitó a bajar los vidrios, identificarse, entre otros pasos a seguir.

“Todos los protocolos de actuación se violaron, no hay excusas es un hecho que nunca debió ocurrir, nunca estuvo en peligro la vida de los miembros” del grupo policial, dijo a la periodista Alicia Ortega.

“Cuando iniciamos las investigaciones nos dimos cuenta que se había cometido un exceso, no estuvo en peligro la ida de los policías, no estaba en peligro la vida de particulares, no hubo agresión a la patrulla, en ese caso al retén que estaba respondiendo a una alerta de unos robos que se habían producido. Se perseguía un vehículo blanco. Los datos que inicialmente recolectaron, porque había personas que habían ido a denunciar a la dotación de Bonao que un vehículo blanco con varios elementos le habían despojado de una pasola”, reveló