Periodista Patricia Báez lanzará programa de TV y periódico digital

Patricia Báez

BANÍ, Peravia, República Dominicana.- La periodista y politóloga Patricia Báez Martínez anunció a través de sus redes sociales el lanzamiento de su nuevo proyecto periodístico: Baní News, que consistirá en un programa de televisión semanal y un periódico digital.

El programa se transmitirá a través del canal Peravia Visión (canal 8) de Trébol Cable en Baní, contenido al que se puede acceder a través de la URL: www.peraviavisión.tv; y el periódico digital tendrá el dominio: www.baninews.do.

“La idea que tenemos es hacer un programa y un digital en Baní con el periodismo de investigación y el análisis como portaestandarte. Este es un pueblo que cuenta con varios medios de comunicación, compañías de telecable, muchos programas, pero falta algo más: profundidad y arrojo”, dijo Báez Martínez al ser contactada vía telefónica.

Aunque el nombre del proyecto hace referencia al municipio cabecera de la provincia Peravia, no se piensa limitar sólo a ese territorio, precisó.

“Lo que ocurre en Nizao y Matanzas también es parte de la provincia de la que Baní es el municipio cabecera, además de que debemos ver a Baní como uno de los pueblos de entrada a la históricamente olvidada región Sur”, dijo la controversial periodista.

Sin embargo, la profesional –egresada de la Escuela de Comunicación Social de la UASD- quiere destacar el potencial que tiene Baní como zona de producción y turística, así como sus atractivos culturales.

“Hasta ahora he trabajado todo el proyecto sola, pero no descarto la incorporación de otros talentos de la comunicación ni que el proyecto también incursione en radio. Este es apenas el inicio. Me siento súper entusiasmada y confiada en el éxito de la propuesta”, subrayó.

Báez Martínez nació en San Francisco de Macorís por motivos laborales de su padre, quien es médico de profesión, pero ambos progenitores son banilejos, tierra a la que su familia regresó en 1986.

En 1996 la joven se radicó en la capital dominicana para estudiar Comunicación Social y regresó al que considera su pueblo en el año 2013 y se mantiene en él combinando la comunicación con la actividad política