Penalizar 3 causales aumenta la impunidad y actos de corrupción

Marcha Verde denunció que las familias que no tienen recursos lo pagan con la propia vida de las mujeres, porque acuden a personal médico no especializado en condiciones no aprobadas por el Sistema de Salud, donde mueren miles de mujeres porque no tienen un Estado que les garantice sus derechos y sobre todo su vida.

"Respetamos a aquellos compañeros y compañeras, que se oponen a la despenalización de la interrupción del embarazo por sus creencias religiosas. Sin embargo, entendemos que este es un tema de salud. De combatir la corrupción y la impunidad que ha permitido durante décadas que mujeres sin recursos económicos mueran por interrumpir un embarazo al margen de la Ley", dijo. Es en ese contexto que el movimiento plantea que se el país necesita un Código Penal que proteja la vida y la dignidad de las mujeres. Que combata la corrupción y la impunidad, que despenalice la interrupción del embarazo por las 3 causales, ya que la actual pieza legal data de hace 200 años.