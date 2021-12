PedidosYa recibe el Big Young Award de Cannes Lions RD

Iván Valdez, Managing director de PedidosYa para República Dominicana, obtuvo el premio “Big Young Award”, con el que Cannes Lions RD reconoce, los aportes de los jóvenes empresarios a la industria dominicana.

The Big Young Award es un reconocimiento para jóvenes hasta 40 años por los aportes relevantes a la industria en el país. Cannes Lions tiene 16 años impulsando la nueva generación y en esta ocasión la premió, escogiendo a Valdez en su primera entrega. En la misma entrega fueron también reconocidos la Sra. Ligia Bonetti como “Person of the Year” y Cervecería Nacional Dominicana como empresa “Marketer of the Year”.

PedidosYa ha ampliado la cobertura a las 32 provincias del país, llevando cada vez más cerca de todos los dominicanos el servicio de delivery online líder de República Dominicana.

Asimismo, la compañía lanzó PedidosYa Market, el primer supermercado 100% online con entregas en hasta 10 minutos.

Actualmente PedidosYa Market cuenta con presencia en las provincias Santo Domingo, Santiago, La Vega, La Romana y próximamente San Francisco de Macorís.