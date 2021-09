Pasan revista al comercio, medioambiente y otros asuntos

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El viceministerio de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo realizó la reunión del Comité Técnico del Programa de Cooperación Binacional Haití–República Dominicana, con el objetivo de propiciar el seguimiento técnico operacional y conocer los avances de los componentes de Comercio, Medioambiente y Gestión de Riesgo, Diálogo y Apoyo Sociedad Civil.

Bajo la modalidad semipresencial, el Comité estuvo encabezado por la viceministra de Cooperación Internacional y Ordenadora Nacional de los Fondos Europeos para el Desarrollo, Olaya Dotel.

Asistieron Hervé Philippe, consejero técnico del Ordenadora Nacional de los Fondos Europeos para el Desarrollo en Haití (BONFED) y Lidia Encarnación, directora de Cooperación Regional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. También Sarah Soriano, Alan Fernández y Martino Vinci.

La viceministra Dotel sostuvo que "se requiere del esfuerzo y compromiso de todos para afrontar de manera exitosa los desafíos que tenemos por delante con relación a los temas que aborda el programa".

Dotel reiteró el compromiso del Ministerio de Economía y de todo el Gobierno dominicano con el programa binacional y la acción colectiva para impulsar iniciativas de cara a acelerar la implementación de este programa.

Philippe, a su vez, agradeció "todo el apoyo que la República Dominicana ha brindado" a su país, sobre todo en estos momentos difíciles. Destacó que "este encuentro merece toda la atención para seguir acercándonos y estrechando lazos a través de todo lo que une a ambos países".

En tanto que Soriano destacó que el apoyo que realiza la Unión Europea a la cooperación binacional parte de la experiencia propia de la Unión Europea, "convencidos de que el desarrollo equilibrado y armonioso entre los dos países se logra estableciendo un canal permanente de diálogo, a fin de armonizar las relaciones y generar el desarrollo sostenible".

En el Comité Técnico, realizado durante dos días consecutivos, fueron presentadas la ejecución física y financiera de cada componente y proyección para el período siguiente por parte de las agencias implementadoras: Caribbean Export., OXFAM, GIZ y Quality Institute en su calidad de asistencia técnica del programa.

Durante el Comité fueron presentados los proyectos de sociedad civil, que han sido beneficiados con subvenciones para trabajar diversas temáticas a nivel binacional, como educación, deporte y cultura y que serán implementados por diversas organizaciones.

Entre estas, Visión Mundial, Dominicana y Haití en buena vecindad; Fondation Culture Creation: Eduquer per les arts, ciment d' un vivre ensemble inclusif entre Haitiens et Dominicains; Fondation Haiti Jazz: Dialogue culturel binational / Diálogo cultural binacional; Fondation Connaissance et Liberté (FOKAL)Kiskey'ART Kilti lanmen!: Cultura solidaria! y Fundación Frontera Sur: Cohesión social y cultura de paz en la frontera a través del fomento del deporte.

Como parte de los compromisos asumidos durante el Comité se estableció las prioridades por cada componente y una hoja de ruta a seguir con las acciones necesarias para seguir avanzando en los temas relevantes.

En la reunión participaron también las instituciones beneficiarias del programa en ambos países: los ministerios de Comercio, Medioambiente y organismos de cambio climático, gestión de riesgo y defensa civil, las direcciones de Aduanas, los institutos de calidad, sector privado y la Comisión Mixta Bilateral Dominico-haitiana.