ONU: 'Haití vive nueva oportunidad para comenzar de nuevo'

La "número dos" de la ONU observa en Puerto Príncipe la destrucción ocasionada por el terremoto. (foto: @AminaJMohammed)

PUERTO PRÍNCIPE, Haití.- La vicesecretaria general de la ONU, la nigeriana Amina Mohammed, afirmó este viernes en Puerto Príncipe que se han aprendido "lecciones" de la gestión del terremoto de 2010 en Haití, que están sirviendo para mejorar la respuesta al sismo ocurrido el sábado pasado, en el que murieron más de 2 mil 200 personas.

Mohammed dio una rueda de prensa al lado del primer ministro, Ariel Henry, en la que reconoció que no todo es "perfecto", pero valoró que ahora existe un liderazgo por parte del Gobierno haitiano, a diferencia de lo ocurrido en 2010.

"Quizá lo que hemos aprendido es a hacerlo de forma diferente. Esto significa tomar el liderazgo, construir instituciones, construir capacidades. Eso no significa que no haya lagunas, hay lagunas. Es una situación diferente y que requiere una respuesta diferente. Pero lo que vemos es que se están dando pasos. Y lo que nos gustaría ver más es que llegue más ayuda detrás de ese liderazgo", dijo Mohammed.

La "número dos" de la ONU aseguró que está "particularmente impresionada" por el trabajo del Centro de Operación de Urgencia Nacional (COUN), organismo que está coordinando la respuesta a la crisis y está centralizando la recepción y el reparto de la ayuda humanitaria.

En la misma línea, Mohammed prometió que la ONU continuará brindando su apoyo a Haití y "acompañará al Gobierno haitiano detrás de sus prioridades".

Del mismo modo, aplaudió la "unidad" de la sociedad haitiana en la respuesta al terremoto y opinó que esta crisis puede suponer "una oportunidad para reconstruir mejor" el país.

Sobre esto último, una nota oficial de la ONU destacó que lo dicho por Mohammed efectivamente fue que con lo ocurrido se abre "una oportunidad para que los haitianos comiencen de nuevo".

La respuesta a la crisis relacionada con el terremoto "presenta una oportunidad para forjar una mayor cohesión nacional y trazar un nuevo camino hacia adelante", expresó.

Al terremoto le antecedió el magnicidio del presidente Mouse y le siguió la tormenta tropical Grace, que provocó inundaciones en las áreas afectadas por el terremoto.

Durante su misión en Puerto Príncipe, Mohammed se reunió con las comunidades afectadas en la ciudad dañada por el terremoto de Les Cayes. “Vi una vez más la increíble resistencia del pueblo haitiano que ha sufrido tanto y ahora está movilizado para apoyar a sus vecinos y comunidades después del terremoto”, dijo.

Amina Mohammed junto al administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Achim Steiner. (foto: @AminaJMohammed)

Para que Haití pueda recuperarse mejor se requerirá, añadió, "invertir en el desarrollo a largo plazo y apoyar el liderazgo del Gobierno".

El administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Achim Steiner, que acompaña a Amina Mohammed, destacó: “Lo que he visto en esta visita es devastador: tanta destrucción y sufrimiento. Y, sin embargo, al mismo tiempo he visto la solidaridad y la esperanza del pueblo haitiano ante tal tragedia. Me conmovió la movilización de los haitianos para apoyar a sus vecinos y la comunidad, así como el compromiso de los primeros en responder y los voluntarios de Protección Civil del país inmediatamente después del terremoto".

"Haití necesita nuestro apoyo en este momento crítico", añadió y subrayó que el PNUD "hará todo lo posible para apoyar al pueblo de Haití en esta hora de necesidad, así como en la recuperación y reconstrucción en curso”. (Con informaciones de la ONU y EFE)