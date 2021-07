Ogando asegura que con SINOVAC nunca habrá inmunidad de rebaño

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El afamado epidemiólogo dominicano Eduardo Ogando aseguró que “la debilidad” de la vacuna Coronavac de la farmacéutica china Sinovac torna “oportuno el debate sobre la tercera dosis de vacunación contra el nuevo coronavirus” para mantener a la COVID-19 en niveles manejables por el sistema sanitario y así lograr que el país entre en “la Nueva Normalidad”.

Dr. Eduardo Ogando

El profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y del Springfield College, encargado de Residencias Médicas del Ministerio de Educación Superior y Ciencias y Tecnología (MESCYT), dijo en un texto que se disculpaba porque este postulado debió hacerlo público meses atrás, pero no era oportuno ni positivo hacerlo cuando la única opción disponible era las vacunas chinas”.

Ahora que ya está en marcha en el país la aplicación de la tercera dosis con la vacuna de Pfizer, Ogando sostuvo que ya se puede “apuntar algunas precisiones técnicas sobre la debilidad de la vacuna Sinovac, con miras a lograr un nivel de inmunización óptimo para reducir el índice de contagio”.

Su texto añade: Para entendimiento de este planteamiento, es preciso aclarar algunos conceptos técnicos muy fáciles de entender:

Una Persona Vacunada es alguien que recibió el número de dosis anunciado por el fabricante de la vacuna. Esto significa que si una vacuna está fabricada para dos dosis y usted recibió sólo una dosis, usted no está vacunado.

Una Persona Inmunizada, es alguien que después de un mes de haber completado el número de dosis indicado por el fabricante, posee anticuerpos neutralizantes para contrarrestar el desarrollo del virus en cuestión.

Ojo: no todos los Vacunados quedan Inmunizados, los epidemiólogos estimamos al menos 5% de población que, habiendo completado su esquema de vacunación, no quedan inmunizados por razones como: pobre respuesta inmunológica del paciente, fallo de la vacuna, problemas con la cadena de frío, dosis insuficiente, fallo en la técnica del vacunador, uso de alcohol y drogas del vacunado, etc.

Eficacia de la Vacuna: Es el porcentaje de protección conferido por la vacuna en los estudios de fase III. En el caso de la vacuna Sinovac, esa eficacia es 51%.

Indice de Cobertura: Se refiere al porcentaje de población vulnerable que recibe el número de dosis recomendados por el fabricante. Ejemplo: En Rep. Dom. se ha reportado haber vacunado con dos dosis a tres millones de personas. Si la población agendada para vacunar es 10 millones, entonces la cobertura lograda hasta el momento es 30%. Inmunidad de Rebaño: Es la estimación del número de personas inmunizadas, ya sea de forma natural (haber padecido la enfermedad) o artificialmente (haber completado la vacunación).

Literalmente, lograr la inmunidad de rebaño dificulta mucho la trasmisión o contagio de una enfermedad trasmisible, porque las personas inmunizadas cortan la trasmisión hacia las personas vulnerables. Es comparable a una comunidad donde las casas son construidas de forma alterna: una casa de concreto y una casa de madera o cana; al incendiarse accidentalmente una casa de cana, las llamas no alcanzarían a la siguiente casa de cana porque habría una casa de concreto en el medio de ambas. El porcentaje más bajo para lograr inmunidad de rebaño contra el contagio por el nuevo coronavirus es 50%.

Efectividad de la Vacunación: Es el cociente resultante de multiplicar el INDICE DE COBERTURA, POR EL PORCENTAJE DE EFICACIA DE LA VACUNA. La vacunación debe lograr una proporción de inmunizados que sirva de cortafuegos al contagio (INMUNIDAD DE REBAÑO).

Entendido lo anterior es muy fácil entender que con Sinovac nunca lograremos el rebaño, a saber:

Índice de Eficacia de Sinovac: 51% Índice de Cobertura de la Campaña a este momento=30%.

Operación: 0.51X0.30=15.3% : a este momento sólo 15.3% de la población dominicana está sirviendo de cortafuegos; es insuficiente.

Ahora supongamos lo imposible, digamos que logramos vacunar con Sinovac el 90% de la población, veamos:

Índice de Efectividad de la Vacunación = Eficacia de la vacuna multiplicado por el Índice de Cobertura: 0.51X0.90)=45.9%,

Resultado: El máximo índice de Efectividad lograble con Sinovac, vacunando al menos a 9 millones de personas, sería 45.9%, es decir, por debajo de la Inmunidad de Rebaño requerida para controlar el contagio del virus Sars-Cov-2.

Conclusión:

El gobierno, medio acertó en la decisión de colocar una tercera dosis con una vacuna de eficacia por encima de 90%; pero se quedó corto. Lo correcto sería adentrarse en UNA REVACUNACIÓN O REPOSICIÓN VACUNAL, esto significa colocar el total de dosis de una vacuna nueva olvidándose de los odres viejos, independientemente de que alguien se haya vacunado o no; borrón y cuenta nueva. Pues con una vacuna con 90% de eficacia, sólo se requeriría vacunar al 60% de la población para la anhelada inmunidad de rebaño.

Todavía la recomendación anterior no asegura volver a la nueva normalidad, debido a que no se sabe con certeza el tiempo de duración de la inmunidad artificial; por duradera que ella fuese, nunca será más duradera que la inmunidad natural desarrollada en los paciente de coronavirus, que se ha estimado en sólo seis meses esa inmunidad natural; en consecuencia, la nueva normalidad podría ser revacunar y reforzar cada seis meses hasta el surgimiento de una variante o cepa benigna que produzca bajas hospitalización y muerte.