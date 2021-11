Roban en tribunal haitiano y se llevan caja fuerte con expedientes

Un hombre cruza la frontera colgado de un camión en un punto de la frontera con Haití, hoy, en Comendador (República Dominicana). Militares del Ejercito dominicano vigilan permanentemente la frontera, cuya seguridad ha sido reforzada desde hace unas semanas, debido a la crisis en el vecino Haití, que atraviesa una de las oleadas de violencia más grande de los últimos tiempos. EFE/ Orlando Barría

Haití atraviesa una crisis de tal envergadura que el robo en el Palacio judicial de una pesada caja fuerte con expedientes en su interior -pruebas de bullados casos de asesinato de personalidades- es algo que no llama la atención de inmediato y hasta puede ventilarse recién al mes siguiente.

Tanto es así que, ahora cuando ya se acaba noviembre, el diario estadounidense Miami Herald recién hoy da cuenta de que "en algún momento a fines de octubre individuos desconocidos irrumpieron en el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe y se llevaron una pesada caja fuerte (que estaba) en la bóveda de los secretarios y que contiene, entre otras cosas, documentos y recopilación de pruebas sobre el asesinato en Puerto Príncipe del presidente del Colegio de Abogados, Monferrier Dorval".

En tiempos "normales", algo así se reportaría en vivo, en tiempo real y por numerosos medios de comunicación y de inmediato la comunidad nacional e internacional se llevaría las manos a la boca y a la cabeza en señal de asombro, pero con el nivel de lo que sucede en Haití resulta una primicia que esto se publique un mes después y un medio ni siquiera haitiano.

Bajo el título "La caja fuerte de la Corte robada guardaba secretos de un asesinato de alto perfil. ¿Puede sobrevivir la justicia en Haití?", la autora del reporte publicado hoy, Jacqueline Charles, parte por recordar que el presidente del Colegio de Abogados del Príncipe, Monferrier Dorval, recibió varios disparos a quemarropa en la entrada de su casa el 28 de agosto de 2020, un año antes de que el presidente del país, Moise corriera la misma suerte no en la entrada sino en el interior de su casa.

Uno y otro eran vecinos, habitantes del mismo barrio de Pèlerin 5.

Dorval habló y luego fue silenciado

El relato periodístico añade que Dorval fue asesinado pocas horas después de que concediera una explosiva entrevista radial en la que criticó la falta de gobernabilidad del país y los controvertidos esfuerzos de reforma constitucional que impulsaba el presidente Moise.

Esa entrevista transcrita en las primeras páginas del capítulo 1 del tomo 1 de la investigación estaba en la caja fuerte robada y por consiguiente se encuentra desaparecida, como todas las demás pruebas que llegaron a recopilarse, según el informe del Miami Herald.

La traducción del reporte periodístico prosigue advirtiendo que algunos se pregunten si el abogado y el respetado experto en derecho constitucional asesinado alguna vez encontrarán justicia.

También preguntarán sobre el potencial destino de la investigación del magnicidio de Moïse, que se ha visto obstaculizada por interferencias políticas, pasos en falso de procedimiento y ahora un problema adicional: la muerte por COVID-19 de uno de los sospechosos encarcelados.

Los archivos siempre desaparecen

“Cada vez que llega un caso enorme al Palacio de Justicia de Puerto Príncipe, ya sea por el uso de armas o grandes sumas de dinero, los archivos siempre desaparecen”, dijo Ainé Martin, titular de la Asociación Nacional de Secretarios Haitianos.

"Aquellos de nosotros que formamos parte de la Asociación Nacional de Secretarios Haitianos consideramos que esto es una vergüenza nacional porque sigue sucediendo".

Bernard Saint-Vil, decano del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, confirmó el último robo y dijo que la policía estaba investigando. También confirmó que la oficina del juez de instrucción Garry Orélien, quien dirige la investigación secreta sobre la investigación del asesinato de Moïse, también fue "allanada".

A pesar de que la puerta de Orélien fue rota, Saint-Vil dijo que no se habían robado documentos (sobre el magnicidio) porque Orélien había tomado las medidas de precaución y los almacenó fuera de su oficina, en algún lugar secreto.

No obstante, Ainé Martin, el presidente de la asociación de secretarios, no está completamente convencido de que los archivos del presidente no hayan sido manipulados. Reveló que algunos documentos de la investigación judicial en curso sobre el asesinato de Moïse, la noche del 7 de julio, sí estaban en la oficina de Orélien y era evidente que habían sido manipulados, lo que significa que "podrían faltar (o sobrar) algunas páginas".

Pero el objetivo del robo, añadió Martin, eran los archivos de Dorval que se guardaron en la caja fuerte junto con otros documentos confidenciales, incluidos 12 años de declaraciones de activos realizadas en la jurisdicción de Puerto Príncipe.

REGISTRO DE ROBOS JUDICIALES

En los últimos años, se acumulan varios ejemplos de robos en los tribunales en los que documentos, e incluso dinero en efectivo en casos penales, han desaparecido después de que alguien pudo acceder sin mayores problemas a la oficina del juez con un simple juego de llaves.

Sin embargo, pocos recuerdan cuándo fue la última vez que se llevaron una pesada caja fuerte sin abrir, en lo que a la postre fue el segundo robo de la evidencia en la investigación en torno al mismo asesinato de Dorval.

El primero se registró dos meses después del asesinato del abogado, cuando desconocidos irrumpieron en la oficina del juez de instrucción asignado al caso y se llevaron un teléfono celular, una tarjeta SIM, dinero y otras pruebas reunidas durante la investigación policial.

Teléfono de empleado empleado del Ministerio del Interior

El robo se produjo después de que los medios de prensa informaran que los investigadores haitianos habían rastreado uno de los teléfonos celulares con llamadas a varias personas , incluido un empleado del Ministerio del Interior.

En el momento del primer robo, Saint-Vil dijo que no había señales de entrada forzada y el secretario general de la Federación de Abogados de Puerto Príncipe, Robinson Pierre-Louis, dijo que el teléfono en cuestión se había guardado previamente en otro lugar, junto con otra "evidencia vital".

Primero con llaves, ahora con camión para llevar la caja fuerte

Pierre-Louis dijo que, a diferencia de la primera vez que se apuntó a la evidencia de Dorval, esta vez fueron al extremo. “Lo extraño es que se llevaron la caja fuerte; algo que es pesado ”, dijo y señaló que había insistido en la necesidad de que se reforzara la seguridad después del robo del año pasado.

“Repetiré lo que siempre he dicho: 'Este es un caso que presenta muchos problemas por las personas que están implicadas; esta gente es poderosa'".

Juez mejor renuncia

Para subrayar su punto, Pierre-Louis señaló que el juez de instrucción, Rénord Régis, presentó su renuncia en septiembre pasado después de que su equipo de seguridad y el vehículo oficial asignado le fueran retirados. Supuestamente se convirtió en blanco de amenazas.

Régis también "se sintió frustrado" por la falta de apoyo de la Oficina del Fiscal del Gobierno, que no ejecutó su orden de ciertas personalidades de alto perfil relacionadas con el Palacio Nacional comparecieran ante él para dar testimonio en citación formal.

En su carta de renuncia del 15 de septiembre al Consejo Superior del Poder Judicial de Haití, Régis, quien después huyó a EEUU, dijo que las condiciones generales que caracterizan el funcionamiento del sistema judicial en Haití lo decepcionaron "tan profundamente" que no tenía otra opción que renunciar.

"Él (el juez Régis) ya había completado el 70% de la investigación", dijo Pierre-Louis. “De las ocho personas de las que el juez quería escuchar, solamente escuchó mi testimonio”, reveló.

Un caso crítico

Pierre-Louis dijo que a pesar de los archivos que faltan y tal vez la evidencia, ni él ni Martin están seguros de si algunas de las pruebas, como teléfonos celulares, estaban en la caja fuerte, el caso Dorval debe resolverse.

“Es una obligación para nosotros”, dijo. “Si este caso no recibe justicia, es mejor que cierres las puertas de los juzgados y te olvides de la justicia en este país; bien podrían cerrar todo lo que tenga que ver con un sistema judicial ”.

En cuanto al destino pendiente de la investigación de Moïse, Pierre-Louis dijo: “Si se hubiera asegurado de que Dorval recibiera justicia, él también la encontraría. Hizo todo lo que pudo para boicotearlo... Cuando le pedí una investigación judicial internacional independiente, nunca accedió ”.

Organizaciones internacionales, incluida la Asociación de Abogados de Estados Unidos, y grupos haitianos han criticado al gobierno de Moïse por su incapacidad para avanzar en la investigación de la muerte de Dorval y por la negativa del difunto presidente a obtener ayuda externa.

Crítica se reavivó después del último robo

“[Representa] un duro golpe para la justicia y los solicitantes de justicia en la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe”, dijo sobre el robo descarado la organización de derechos humanos con sede en Puerto Príncipe Open Eyes Foundation ( Fondasyon Je Klere o FJKL ).

“Después de forzar al exilio al juez a cargo del caso, negándose a ejecutar sus órdenes, ahora son los expedientes de investigación, junto con los documentos en el expediente, los que han desaparecido”, dijo la organización en un comunicado.

Acusó al Estado haitiano de deliberar trivializar “el derecho a la vida” y mantener y fortalecer “un orden público asesino y un estado mafioso”. “¿Por qué el Estado se niega sistemáticamente a tomar las medidas necesarias para facilitar la investigación del asesinato de [Dorval]? ¿Por qué el Estado todavía no quiere buscar la cooperación judicial internacional para arrojar luz sobre el asesinato? ” preguntó la organización.

"¿Cuál es la responsabilidad del Estado por este crimen atroz?" El sistema judicial quebrado de Haití ha estado plagado durante mucho tiempo por una corrupción generalizada y una falta de recursos. Las oficinas de los jueces están vacías, a veces sin siquiera una computadora; las fotocopiadoras suelen estar rotas o sin tinta; y los testimonios están escritos a mano por secretarios judiciales que traen su propio papel de casa.

Algunos jueces también se han quejado de que después de dictar veredictos a menudo tienen que tomar autobuses públicos, a veces compartiendo el viaje en autobús con los familiares de los recién condenados, porque sus miserables salarios no les permiten comprar un vehículo.

“El poder judicial es tan corrupto que las autoridades no ponen los recursos disponibles para que los secretarios puedan hacer su trabajo. Incluso si le dan una computadora, no le proporcionarán una impresora ”, dijo Martin, quien ve el robo como parte de un problema endémico más profundo dentro del sistema.

"Archivo que desaparece, también desaparece el testimonio" en un papelito

Las investigaciones judiciales, que son similares a una investigación de un gran jurado en los Estados Unidos, a menudo son blanco de ladrones de documentos, dijo Martin, y a menudo el testimonio se toma en un bloc de notas. Posteriormente, la página se arranca y se coloca en un archivo "y una vez que ese archivo desaparece, también desaparece el testimonio".

“Ni siquiera se da la posibilidad de grabar. Si hubieran proporcionado esto, ni siquiera estaríamos hablando de la falta de disponibilidad de hojas de papel o de los testimonios que faltan en este momento ”, agregó.

A lo largo de cualquier procedimiento judicial, se supone que se hacen copias en el camino, pero ese no es siempre el caso en Haití, dijo Martin, lo que se suma a sus frustraciones. "No se supone que el sistema de justicia pierda un expediente".

En agosto, la asociación de secretarios escribió a las autoridades judiciales pidiendo mayor seguridad en el tribunal, que se encuentra a pocos metros de un bastión de pandillas y de la infame guarida de secuestros en el centro de Puerto Príncipe.

Palacio intencionalmente vulnerable

Entre los pedidos: mejora de la iluminación, cámaras de seguridad y presencia policial constante. “No se hizo nada”, dijo Martin, quien cree que el palacio de justicia se ha dejado intencionalmente vulnerable al robo para facilitar la desaparición de documentos y la corrupción.

"Hemos dicho que debe haber seguridad las 24 horas, los 7 días de la semana dentro del palacio de justicia, debe haber cámaras instaladas para que puedas seguir los pasos de los ladrones". Martin dijo que las autoridades judiciales están tratando de reconstruir los archivos de investigación de Dorval con la ayuda de la Dirección Central de la Policía Judicial. “Es posible que puedan reconstruir algunos, pero no podrán reconstruirlos todos”, dijo