"No lo mueva, no lo toque", las palabras del agente policial a la esposa del piloto de la FF.AA

SANTO DOMINGO, República Dominicana. - "No lo mueva, no lo toque", le decía un policía detrás de cámara a la esposa del fallecido Ramón Israel Rodríguez Cruz, teniente coronel piloto de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), al momento de encontrarlo en estado crítico tras recibir tres disparos de bala.

Rodríguez Cruz fue muerto a tiros por miembros de una patrulla de la Policía Nacional la madrugada del jueves 24 en la comunidad Bohoruco del distrito municipal Guatapanal, municipio de Mao, provincia Valverde.

En un video de la escena de muerte, primero se escucha a Rodríguez Cruz cargando su pistola, una voz dice "espérese" y seguido retumba el sonido de tres ¡pum, pum pum! que terminan con la imagen de su cuerpo postrado en el piso boca abajo.

Mientras una voz femenina que presenció el acto a unos metros, gritaba con desesperación, los miembros de la Policía Nacional le advertían que no saliera, no tocara y no moviera el cuerpo del que era su esposo.

La voz detrás del video narra que estaban persiguiendo a "esa persona" (refiriéndose a Rodríguez Cruz), quien, según el relato, sacó un arma larga.

"¿A quién llamo?", preguntaba la mujer sofocada entre llantos.

Los agentes policiales retiraron el arma del cuerpo mientras la señora reclamaba que le dejaran sus pertenencias.

Al cabo de unos minutos, y tras los ruegos de familiares que presenciaron el hecho, la patrulla dispuso llamar a una ambulancia.

Según habían informado las autoridades, el caso está siendo investigado de manera conjunta por Policía Nacional y la Comandancia de la FARD.

La comisión está conformada por los inspectores de la FARD y Policía Nacional, el director Central de Investigación (DICRIM) adjunto al Ministerio Público