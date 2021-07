“No he sobornado a los que no están aquí y mucho menos los que están”, Ángel Rondón

José Miguel Minier y Ángel Rondón. Foto: Mery Ann Escolástico.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Ángel Rondón, imputado en el juicio Odebrecht, afirmó este jueves que no ha sobornado a ninguna persona, y menos a los demás acusados en el caso.

“Yo no he sobornado ni a los que no están aquí, pero mucho menos los que están aquí. No han podido probar una transferencia indebida mía, ni a Tommy Galán ni a Andrés Bautista”, dijo al ser preguntado por los periodistas sobre la petición de diez años de prisión del Ministerio Público.

El empresario explicó que la única relación que tuvo fue con Víctor Díaz Rúa, también acusado de corrupción, de quien dijo le vendió un apartamento a una empresa en la que es dueño del 40 por ciento de las acciones.

Expresó que la empresa tiene dos socios más, con el 60 por ciento restante de las acciones, quienes testificaron en el juicio como testigos.

“Ellos no iban permitir que yo cogiera 665 mil dólares de esa empresa para beneficiar a Odebrecht, que ninguna relación tenían ellos, o para beneficiar, supuestamente, a funcionarios o legisladores que tuvieran alguna participación con Odebrecht. Ellos no la tienen”, indicó.

Rondón aseguró que aún faltan muchos aspectos por aclarar, lo que su defensa explicaría en la exposición de clausura que inició este jueves.

La barra de la defensa de Rondón tomará seis días para su exposición, y desde ya, el empresario anunció que el último día tomará la palabra ante las juezas para dar su discurso final.

De acuerdo al cronograma del juicio, sus representantes legales terminarían el día 10 de agosto, pero la fecha podría cambiar si los abogados terminan sus conclusiones antes.

Las audiencias del juicio solo se están realizando los lunes, martes y jueves, en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.