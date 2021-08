Narcotráfico salpica a Moise, Martelly y a la DEA, según New York Times

AME4616. CAP-HAITIEN (HAITÍ), 23/07/2021.- Un soldado carga una bandera nacional haitiana antes de que sea colocada sobre el féretro con el cuerpo del presidente Jovenel Moise, durante el inicio de su ceremonia fúnebre hoy, en Cap-Haitien (Haití). El velatorio en honor al presidente de Haití, Jovenel Moise, comenzó este viernes en la ciudad de Cap-Haitien, en el norte del país, horas antes de que tenga lugar el entierro del mandatario, quien fue asesinado el pasado 7 de julio. Las honras fúnebres comenzaron con dos horas de retraso con respecto al horario previsto y tienen lugar en los jardines de la Habitation Village SOS, residencia privada de la familia Moise a las afueras de Cap-Haitien, que está custodiada por un fuerte aparato de seguridad. EFE/ Jean Marc Hervé Abélard

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- El hombre a cargo de la seguridad del asesinado presidente de Haití, Jovenel Moise, sospechoso de un importante caso de trata, estaría vinculado también al narcotráfico y sería la pieza clave para determinar la causa del magnicidio, en un entramado con graves ribetes en el que también figura un agente importante de la DEA y asimismo Charles Saint-Rémy, cuñado del expresidente Michel Martelly.

Así lo plasma María Abi-Habib, jefa de la oficina de México, Centroamérica y el Caribe del The New York Times, en un texto publicado este sábado.

En su reporte fechado en Puerto Príncipe, la capital haitiana, María Abi-Habib, recuerda que Dimitri Hérard, comandante a cargo de la vigilancia de la casa de Moise, se convirtió rápidamente en sospechoso del magnicidio cuando su equipo de seguridad desapareció inexplicablemente, lo que permitió a los sicarios ingresar a la residencia con poca resistencia y matar al presidente en su propia habitación.

Funcionarios actuales y anteriores haitianos, se lee en la traducción no oficial el texto de María Abi-Habib, coinciden en que el comandante Hérard ya era sospechoso en un caso separado que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos ha perseguido durante años: la desaparición de cientos, si no miles, de libras de cocaína y heroína que se llevaron agentes corruptos solo unas horas antes de que fueran detenidos.

Ahora, algunos funcionarios internacionales que ayudaron con la investigación sobre el asesinato del presidente dicen que están examinando si esas redes criminales ayudan a explicar el asesinato.

Los funcionarios haitianos, incluido el primer ministro del país, han reconocido que la explicación oficial presentada en los días posteriores al asesinato --que el Sr.Moïse fue asesinado a tiros en un elaborado complot para tomar posesión de un cargo político-- no cuadra del todo y que el verdadero motivo detrás del asesinato no se ha descubierto.

Haití es un importante punto de tránsito para las drogas que se dirigen a Estados Unidos, y funcionarios estadounidenses y de las Naciones Unidas dicen que el comercio prospera a través de una serie de políticos, empresarios y miembros de las fuerzas del orden que abusan de su poder. Ahora, funcionarios actuales y anteriores dicen que el comandante Hérard ha sido durante mucho tiempo un punto focal de la investigación de uno de los casos de tráfico de drogas más grandes que la DEA haya llevado a cabo en Haití.

"La corrupción sube a los niveles más altos", dijo Keith McNichols, un ex agente de la DEA que estaba destinado en Haití y dirigió la investigación de la agencia sobre el cargamento de drogas desaparecido. "La justicia es difícil de alcanzar".

El extenso caso de drogas no solo involucra al comandante Hérard, sino también a jueces y al cuñado de un ex presidente haitiano. Los funcionarios dicen que la asombrosa cantidad de drogas que se llevan los funcionarios ilustra hasta qué punto Haití se ha convertido en un narcoestado, con políticos haitianos, miembros del poder judicial e incluso funcionarios estadounidenses de la DEA que han permitido la corrupción durante años.

Cuando un buque de carga con bandera panameña llamado MV Manzanares atracó en un puerto de propiedad privada en la capital de Haití en abril de 2015, las autoridades dicen que los estibadores comenzaron a descargar lo que pensaban que eran bolsas llenas de azúcar, hasta que una se abrió, revelando su valiosa carga ilícita.

Estallaron peleas entre los estibadores cuando robaron lo que pudieron del enorme alijo de cocaína y heroína. Los guardias de seguridad dispararon al aire para detener el saqueo y el alboroto alertó al agente de la DEA McNichols y a la policía antinarcóticos de Haití.

Pero antes de que pudieran llegar allí, dos todoterreno se apresuraron en llegar al muelle. Había hombres con la guardia presidencial y otros con uniformes de la policía. En lugar de hacer arrestos, agarraron las bolsas de cocaína y heroína, las metieron en sus vehículos y se alejaron a toda velocidad, dijeron testigos y funcionarios.

Gritando órdenes a los guardias estaba el mismo comandante Hérard, entonces integrante de la fuerza de seguridad presidencial, según un testigo entrevistado por The New York Times. El agente de la DEA McNichols llegó unas dos horas después e inició su investigación en la escena del delito.

Los testigos no solo le informaron a McNichols sobre las acciones del comandante Hérard en el puerto, sino también que la mayor parte de la carga ilícita, hasta 800 kilogramos de cocaína y 300 kilogramos de heroína, ya había sido retirada en su totalidad.

Un ex funcionario de las Naciones Unidas confirmó que el posteriormente comandante Hérard había sido visto en el puerto y acusado de desplegar a miembros de la guardia presidencial para sacar las cargas de ambas drogas del barco.

En total, finalmente se recuperaron alrededor de 120 kilogramos de cocaína y heroína durante una búsqueda de 28 días por parte de la unidad antinarcóticos de Haití, la DEA y la Guardia Costera de Estados Unidos. Incluso la cantidad recuperada la convierte en una de las redadas antidrogas más grandes que se hayan registrado en Haití.

La DEA no quiso comentar sobre su investigación sobre el fiasco en el puerto. Ninguno de los principales sospechosos ha sido arrestado, y el caso finalmente dio lugar a una queja de que las autoridades no estaban haciendo lo suficiente para combatir el tráfico de drogas en Haití.

Varios testigos han acusado al comandante Hérard de trabajar con Charles Saint-Rémy, cuñado del expresidente Michel Martelly. También con Bernard Mevs, cuya familia es propietaria de la terminal donde atracó el barco, así como con miembros de la familia Acra, que importaron el azúcar que transportaba el barco para llevar drogas a Haití, según un alto funcionario estadounidense actual que también trabajó en el caso.

Si bien The Miami Herald reveló por primera vez la redada antidrogas, el hecho de que el comandante Hérard y el cuñado del ex presidente fueran sospechosos en la investigación no se había informado previamente.

El comandante Hérard se encuentra actualmente bajo custodia haitiana, detenido en relación con el asesinato de Moise. La viuda de este ha exigido airadamente saber qué pasó con las decenas de guardias que comandaba Hérard y por qué ninguno de ellos murió cuando los asaltantes irrumpieron en su casa el 7 de julio, hiriéndola y matando a tiros a su esposo en el piso junto a ella.

El apresado Hérard no hace comentarios y su abogado se negó a pasarle las preguntas. Una portavoz de la Policía Nacional de Haití negó que la fuerza estuviera involucrada en el tráfico de estupefacientes.

El Sr. Saint-Rémy envió a su vez un mensaje de texto y rwespondió con un "no, no, no" cuando se le preguntó si alguna vez había participado en el tráfico de drogas. Un miembro de la familia Acra se negó a comentar y Mevs negó haber actuado mal o haber conocido a Hérard, aunque admitió que conocía a Saint-Rémy, pero solo de vista.

El abogado de Mevs, Joel Hirschhorn, dijo que la DEA esta confiando en el relato de haitianos empobrecidos dispuestos a mentir para apoyar una investigación sesgada.

"No se necesita mucho para alguien que está desesperado por aceptar la oferta de una vida mejor. Tomar la pelota de la DEA y correr con ella, incluso si puede ser falsa", dijo.

Pero la red de corrupción en Haití era aún más profunda, afirmó McNichols y sugirió que la red enredaba a la misma DEA.

Cuando McNichols y un segundo exagente de la DEA, George Greco, llegaron por primera vez a Haití en 2014, dijeron que notaron gastos irregulares por hasta US$ 1.2 millones que parecían permitir que un alto funcionario de la DEA recibiera reembolsos fraudulentos.

Los testigos también informaron haber visto a ese alto funcionario de la DEA reunirse varias veces con Saint-Rémy en privado, lo que generó preocupaciones de que el funcionario estaba avisándole sobre las operaciones de la DEA, según McNichols y una declaración jurada de un agente del FBI. La DEA prohíbe que los agentes se reúnan a solas con presuntos narcotraficantes para evitar el soborno y la colusión. Una portavoz de la DEA se negó a comentar sobre las acusaciones.

McNichols dijo que denunció los pagos y reuniones sospechosos, lo que le valió ser reprendido por sus superiores dentro de la DEA por presionar el asunto.

Él y Greco relataron serias fallas en los esfuerzos antidrogas en Haití. Cada vez que él y Nichols intentaron ingresar al puerto marítimo, dijeron que los guardias los detuvieron en la entrada durante aproximadamente media hora, a pesar de sus placas diplomáticas. Pero cuando presionaron a la DEA para que hiciera más para solucionar los problemas, dijeron que fueron rechazados .

“El puerto es una alcantarilla abierta”, dijo Greco.

Van Williams, otro supervisor antinarcóticos de las Naciones Unidas con sede en Haití en ese momento, estuvo de acuerdo.

“Se le dio muy poca importancia a los muelles, lo cual me pareció muy extraño”, dijo Williams y completó: "La corrupción en Haití de arriba hacia abajo es desenfrenada".

Los problemas en los puertos marítimos de Haití persisten. Con sólo dos embarcaciones marítimas operativas para 1,100 millas de costa, "la aplicación de la ley marítima es una tarea desalentadora", concluyó un informe del gobierno estadounidense a principios de este año. Solo cinco personas han sido condenadas por tráfico de drogas en Haití y el gobierno no clasificó la corrupción como delito hasta 2014, agrega el informe.

McNichols dijo que su alarma creció a medida que se profundizaba su investigación. Los traficantes le dijeron que Haití se había convertido en una ruta de tránsito preferida para los contrabandistas porque la policía ayudó a mover miles de libras de drogas para ellos.

No está claro qué pudo haber hecho el comandante Hérard con la carga ilícita sacada del puerto ese día. Pero su trabajo protegiendo a Martelly, el presidente en ese momento, y las acusaciones de que trabajó con Saint-Rémy, el cuñado de Martelly, fueron puntos centrales de la investigación.

A Martelly le faltaba casi un año para terminar su mandato presidencial y preparar a su sucesor elegido a dedo, un exportador de banano poco conocido llamado Jovenel Moïse, para que ocupara su lugar.

Martelly negó una solicitud de la policía judicial haitiana para interrogar al comandante Hérard sobre su papel en el caso Manzanares, según un funcionario de las Naciones Unidas estacionado en Haití en ese momento. Martelly se negó a comentar.

El comandante Hérard volvió a aparecer como sospechoso del asesinato de Moïse cuando la viuda del presidente dijo que este lo llamó cuando los asesinos irrumpieron en la casa pidiendo ayuda.

Los registros telefónicos y el testimonio inicial del Hérard también mostraron que Moïse lo había llamado a la 1:39 am, pero los miembros de su unidad nunca se enfrentaron al escuadrón de asalto en la residencia, sino que montaron un control de carretera a cierta distancia, según su testimonio policial inicial.

Los agentes de seguridad haitianos finalmente arrinconaron a algunos de los presuntos agresores en una casa cerca de la residencia presidencial. Los oficiales dijeron que vieron al comandante Hérard hablando por teléfono con los mercenarios e intentando negociar su rendición, pero no estaba claro cómo había obtenido sus números.

Hérard no fue la única persona en la órbita del presidente sospechosa o condenada por tráfico de drogas. En marzo, Lissner Mathieu, un traficante convicto que prestó lo que la administración de Moïse llamó "servicios profesionales" para el palacio nacional, fue arrestado en Haití por la DEA y trasladado en avión a los Estados Unidos.

Mathieu huyó a Haití en 2006 después de admitir en la corte que había introducido de contrabando 500 kilogramos de cocaína a los Estados Unidos.

Cuando el Sr. Mathieu fue detenido, lo encontraron con una tarjeta de acceso al palacio nacional. Más tarde apareció una foto de él en la campaña electoral con Moïse. La oficina del presidente dijo más tarde que Mathieu no era un empleado y que tenía una tarjeta de acceso al igual que muchos otros proveedores de servicios.

En cuanto a las drogas que llegaban por el puerto, McNichols y Greco dijeron que los obstáculos, el evasión y la hostilidad que soportaron dentro de la DEA finalmente los llevaron a dejar la agencia.

El mes pasado, la Oficina del Asesor Especial de EEUU, brazo del gobierno estadounidense responsable de proteger a los trabajadores federales de la interferencia política, reprendió a la DEA por su manejo del caso Manzanares y por no hacer más para limpiar los puertos de Haití.

"Pasé por un infierno diciendo la verdad y tratando de hacer lo correcto", dijo McNichols