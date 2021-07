Moise nombra un nuevo primer ministro en Haití

PUERTO PRÍNCIPE, Haití.- El presidente de Haití, Jovenel Moise, nombró este lunes a Ariel Henry como nuevo primer ministro con la tarea de formar un Gobierno de consenso que integre a diferentes sectores de la vida política del país.

El nuevo jefe de Gobierno, el quinto nombrado por Moise, deberá enfrentar la grave crisis de seguridad que atraviesa el país y apoyar la organización de las elecciones presidenciales y legislativas, previstas para el próximo 26 de septiembre.

"He nombrado al ciudadano Ariel Henry para el cargo de primer ministro. Tendrá que formar un gobierno abierto que incluya las fuerzas vivas de la Nación, resolver el flagrante problema de la inseguridad y apoyar al Comité Electoral Provisional en la realización de las elecciones generales y el referéndum", dijo Moise en un mensaje en Twitter.

J’ai nommé le citoyen Ariel Henry au poste de Premier Ministre. Il aura à former un gouvernement d’ouverture incluant les forces vives de la Nation, résoudre le problème criant de l’insécurité et accompagner le CEP pour la réalisation des élections générales et du référendum. pic.twitter.com/w5qSOjncSJ

— Président Jovenel Moïse (@moisejovenel) July 5, 2021