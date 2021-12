Ministerio Público rehúsa entrar en polémica con el PLD por casos de corrupción

Palacio de Justicia del Centro de los Héroes.

El Ministerio Público "no entra en cuestiones políticas" surgidas de la mención del expresidente Danilo Medina en el expediente judicial de la Operación Antipulpo, caso de corrupción que supuestamente involucra a un hermano del exmandatario.

Así respondió este lunes la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso a las acusaciones sobre el uso que, según el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), hace el Gobierno de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para desacreditar a la formación y al propio Medina, que la preside.

"El Ministerio público que dirige la magistrada Miriam Germán Brito no entra en discusiones políticas", dijo Reynoso en declaraciones a la prensa, y consideró que el PLD no hizo referencia alguna a la acusación armada por la Pepca.

A su entender, en el principal partido de la oposición "no la han leído, no la han visto, no la han ojeado" y "como no se ha dicho nada de la acusación, de los hechos gravísimos que nosotros tenemos probados, nosotros no tenemos nada que decir".

El pasado viernes, el Ministerio Público presentó ante un juzgado de la capital el expediente del caso Antipulpo, que señala a Alexis Medina, hermano del exmandatario, como presunto cabecilla de un entramado de corrupción que se habría beneficiado de la relación fraternal para enriquecerse mediante actividades ilícitas en perjuicio del Estado.

Dos días después, el PLD rechazaba "de forma firme y categórica, la mención tendenciosa e irresponsable" de Danilo Medina en la acusación, y acusó al Gobierno de Luis Abinader de utilizar a la Pepca "para desacreditar aDanilo Medina y al partido" que este preside.

Reynoso apuntó que "todo el que tenga responsabilidad penal (en este caso) será objeto de un proceso que, en base a las pruebas, culminará donde tenga que culminar, y eso no excluye a nadie", ni siquiera al expresidente Medina, que gobernó el país por dos periodos (2012-2016 y 2016-2020).

Alexis Medina, en prisión desde diciembre de 2020, presuntamente dirigía el entramado de corrupción del que formaban parte su hermana Carmen Magalys y varios exfuncionarios, proveedores privilegiados y testaferros