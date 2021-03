Miembros PLD apoyan 3 causales y visitan campamento

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Un grupo de uno 44 miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) visitó este viernes el campamento instalado frente al Palacio Nacional en reclamo de la despenalización del aborto y tres causales.

El grupo morado, encabezado por el exdirector ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupany dijo estar a favor de la despenalización de la interrupción del embarazo cuando la vida de la mujer está en peligro, cuando el feto tiene alguna malformación congénita incompatible con la vida y cuando el embarazo es producto de una violación o incesto.

“Estamos convencidos que la despenalización de la interrupción del embarazo en las tres causales que mencionamos, no afecta en lo absoluto a los ciudadanos y ciudadanas que no crean en esta alternativa, porque es estrictamente voluntario, sin embargo, el no aprobarlo, afecta física y emocionalmente a aquellas mujeres que necesitan tener la opción de elegir”, expresó Chupany.

Asimismo explicó que la razón por la cual el SNS no maneja estadísticas con relación a la cantidad de mujeres que se realizan abortos es porque se hacen de manera clandestina y por consiguiente esos casos nunca llegan a la entidad.

Rita Abreu, miembro del comité central del PLD aseguró que la despenalización de la interrupción del embarazo en las tres causales, no afecta en lo absoluto a los ciudadanos que no crean en esta alternativa, porque es estrictamente voluntario, sin embargo, el no aprobarlo, afecta física y emocionalmente a aquellas mujeres que necesitan tener la opción de elegir cómo continuar su vida de una manera menos traumática