Mescyt y Next Educación acuerdan colaboración internacional

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) y la Universidad Next Educación, buscan renovar acuerdos de colaboración internacional, con el objetivo de beneficiar con becas y movilidad académica a alumnos dominicanos interesados en cursar estudios de tecnología, turismo, comunicación, economía, emprendimiento y finanzas.

En una reunión de trabajo realizada entre el titular del Mescyt, Franklin García Fermín y el director de Next Education, Manuel Campo Vidal, se informó que la rehabilitación de los convenios busca restaurar la movilidad de estudiantes a la capital de España, donde la organización educativa tiene su sede, con el objetivo de cursar estudios en comunicación política avanzada, dirección de comunicación corporativa y marketing digital, negocios internacionales, economía verde, entre otros.

Next Educación es una universidad española, con sede en Madrid, especializada en la formación de nuevas profesiones en áreas de negocio emergentes, en las nuevas tecnologías y en el acceso a la comunidad empresarial internacional a través de innovadores programas académicos. Su ADN está fundamentado en la Innovación, creatividad y comunicación, comportamiento ético, emprendimiento en la red, orientación práctica, perspectiva internacional y anticipación.

Esta Institución de Educación Superior está formada por la Escuela de Negocios Next International Business School, el Centro de Educación Superior CES Next (Centro Adscrito a la Universitat de Lleida) y el Foro Next Educación