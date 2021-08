Madre de Marileidy: 'Sus medallas de plata para mí valen oro'

Marileidy Paulino.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- “Para mí la medalla de plata es oro...No es fácil llevar dos medallas en el pecho, pero ella lo consiguió”.

Así se expresó Anatalia Paulino de su hija la atleta, la dominicana doble medallista olímpica Marileidy Paulino, quien obtuvo el segundo lugar en la carrera de los 400 metros planos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“No importa si ella no trae el oro, para mí es una ganadora por haber participado allí. Es un logro haber llegado donde ella está. Quería estar ahí y lo logró”.

Agregó que no hay una carrera que Marileidy no gane. En casi todas las competencias se lleva el primer lugar, “a excepción de cuando está indispuesta o no se siente bien, pero termina en segundo o tercer lugar”.

Llena de júbilo exclamó que su hija es su orgullo y agradeció al pueblo dominicano por el seguimiento y apoyo brindando a su hija durante la competencia.

“Ella me dijo que quería ir a competir para ayudarme a construir mi casita. Ella me dijo mi mai nosotros no tenemos casa y no podemos seguir pagando alquiler”.

La joven atleta de tan solo 24 años de edad hizo historia en Tokio al convertirse en la primera mujer dominicana en conseguir doble medalla de plata en unos Juegos Olímpicos.

Su primera medalla de plata en estos juegos la consiguió junto a la selección nacional de relevo mixto 4x400.

Marileidy corre desde que tenía 12 años de edad. Según el relato de su madre todo empezó en la escuela cuando en clases de educación física sus profesores vieron el talento y las cualidades que tenía la joven para practicar atletismo.

“Desde que estaba en la escuela ella corría, sus profesores notaron eso en ella y la llevaron a Santo Domingo a correr. A veces no teníamos dinero ni para la comida y se iba solo con una botellita de agua, pero yo le buscaba su pasaje donde sea, se lo guardaba porque yo sabía que eso era lo que ella quería”, narró Anatalia en conversación con Acento.

Anatalia describió a su hija como una joven trabajadora, alegre y determinada que llena de orgullo a su familia y comunidad.

El sueño de construir una casa a su madre

La madre de Marileidy reveló que el sueño de su hija era ir a Tokio para poder construirle una casa.

“Ella me dijo que quería ir a competir para ayudarme a construir mi casita. Ella me dijo mi mai nosotros no tenemos casa y no podemos seguir pagando alquiler”.

En la actualidad la velocista vive con su madre, padrastro, hermanos y sobrinos bajo un mismo techo alquilado en la comunidad de Don Gregorio, Nizao.

Anatalia Paulino dijo que mantiene la esperanza de que a su hija la ayuden a conseguir un mejor lugar donde vivir y agradeció a las actuales autoridades deportivas por el apoyo que le han brindado