Macarrulla desliga empresa familiar de irregularidades en construcción de La Victoria

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, desligó a la empresa Mac de los señalamientos de irregularidades hechos por el Ministerio Público en la construcción del área administrativa de la nueva cárcel La Victoria, adjudicada a la compañía propiedad de su familia.

El funcionario negó que en el contrato ganado por Mac haya habido sobrevaluación o vicios de construcción, como ha establecido el Ministerio Público, que realiza una investigación en torno a la gestión del exprocurador Jean Alain Rodríguez.

Rodríguez guarda prisión preventiva de 18 meses en el centro correccional de Najayo Hombres por el denominado caso Medusa, en el que se investiga presuntos actos de corrupción durante su gestión.

“Nos acusaron de que hay contrato grado a grado, falso. Nos acusaron de que hay sobrevaluación, falso. Que hay vicios de construcción, falso. Que construimos sobre terreno no adecuado, esa no es nuestra decisión. Nosotros fuimos a un concurso. Se nos acusó de que un diseño inadecuado, nosotros no diseñamos, el diseño nos lo entregó la Procuraduría”, afirmó al ser entrevistado en el programa El Día, que conducen Huchi Lora, Carolina Santana y Edith Febles.

Sobre el tema de la sobrevaluación de la obra, consideró que ese argumento “se cae” cuando se analiza el proceso y los términos del concurso.

“Hay un adendum al contrato que uno solicita a veces para aumentar el alcance económico del contrato, y nosotros no fuimos beneficiados con eso. Hay adendas de tiempo, pero no económicas. La única adenda de equilibrio económico fue firmada por la actual administración del Ministerio Público, debido al hecho de que la obra duró un tiempo paralizada por el tema de la covid. Ahí se cae el tema de la sobrevaluación. Usted cree que el actual Ministerio Público iba a firmar una adenda de equilibrio económico si estuviera sobrevaluada la obra. Imposible”, reseñó.

Aclaró que hasta el momento no ha sido investigado ni requerido por el Ministerio Público, al destacar que la empresa se maneja “con principios, con valores, tres generaciones, no hay ningún acto fuera de la Ley, ni ningún conflicto de intereses porque yo no era funcionario en ese momento”