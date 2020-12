Laura Gómez, actriz de Orange Is the New Black, escribirá para Acento

Laura Gómez.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La actriz dominicana Laura Gómez, una de las protagonistas de la serie Orange Is the New Black escribirá para Acento.

La columna de Gómez se empezará a publica desde el 7 de enero.

Laura Gómez es actriz, escritora y directora. Su fama se acentuó por el personaje Blanca Flores en la popular serie Orange Is the New Black, de Netflix.

Tras veinte años residiendo en los Estados Unidos, Gómez se ha establecido de nuevo en la República Dominicana.

Su enlace a Facebook es lauragomezofficial

Twitter & Instagram @mslauragomez