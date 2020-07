La UASD reconoce al politólogo y senador electo Pedro Catrain,

Santo Domingo. República Dominicana.- La Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) realizó este martes un acto de reconocimiento al doctor Pedro Catrain, por haber sido el primer politólogo del país y profesor de esa academia que logra ser elegido senador de la república.

La actividad se llevó a cabo en el sexto piso de la Torre Administrativa y al mismo asistieron el director de la escuela Adonis Martín, coordinadores de cátedra, una representación de los estudiantes, personal administrativo y varios invitados especiales.

Al introducir el acto, Martín dijo que la elección de Pedro Catrain como senador de Samaná "constituye un acontecimiento histórico por ser el primer politólogo dominicano que se lanza a la política partidaria y llega al Senado de la República".

Agregó que el hecho es motivo de orgullo para la UASD y para todos los politólogos del país, en especial para la Escuela de Ciencias Políticas donde Catrain impartió docencia por más de una década, siendo uno de los profesores que más se preocupó por la rigurosidad académica, la investigación y el debate sobre los discursos politicos.

Por su lado, Catrain agradeció el reconocimiento y dijo que la UASD ocupa un lugar especial en su vida por ser el espacio que le permitió compartir sus conocimiemtos al termimar sus estudios de especialización en el extranjero en la década de los años ochenta del siglo pasado.

"Aquí pude reconstruir mi visión del mundo en un momento de grandes luchas del pueblo dominicano por la democracia, aquí hice grandes amigos con los que he compartido y comparto el amor por la ciencia y el conocimiento, la UASD es parte vital de lo que he sido y de lo que soy", expresó Catrain al afirmar que la historia de la Ciencias Políticas en el país no puede escribirse sin los aportes de la universidad.

El politólogo recordó que formó parte del equipo fundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el año 2014 cuando el PLD se había convertido en una corporación económica y se encaminaba a establecer una dictadura constitucional

"Más que reflexión en una coyuntura como esa lo que se necesitaba era la acción política para derrotar las pretenciones del PLD de bloquear la alternancia democrática y perpetuarse en el poder, y hoy podemos decir que lo logramos con un partido prácticamente recién fundado y un presidente electo cuya victoria inaugura un nuevo ciclo político que relanzará la sociedad dominicana hacia un estadio de mayor desarrollo y prosperidad", indicó.

Catrain manifestó que el triunfo de Luis Abinader y el PRM abre las compuertas de la democracia que habían sido cerradas por Danilo Medina y el PLD, y agregó que "ahora nos encontramos en un momento donde ya empieza a sentirse la ola de la renovación democrática con los primeros nombramientos del gabinete de gobierno del presidente Abimader".

Refirió que tiene un gran compromiso con sus electores y que dedicará todo su esfuerzo a trabajar en los proyectos y las iniciativas legislativas necesaria para convetir en realidad el progreso y el desarrollo de Samaná, que según dijo se encuentra entre las cuatro provincias más pobres del país.

De acuerdo con Catrain, entre los principes desafíos que tiene el nuevo gobierno se encuentra enfrentar las consecuencias de la pandemia del coronavirus poniendo en marcha un plan intensivo de recuperación económica, creación de empleos, incentivos a los sectores productivos y reestructuración del sistema sanitario