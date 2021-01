Juez Vargas: No se puede mezclar sanciones por toque de queda con Ley de Salud

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El juez José Alejandro Vargas advirtió que las autoridades del Ejecutivo deben someter una ley que dicte las sanciones a quienes desobedezcan el toque de queda, pero recomendó que hasta tanto el presidente puede determinar estas y el montro de las multas "en la extensión del estado de emergencia".

Vargas lo explicó así con miras a que el toque de queda sea respaldado con un marco legal y se pueda evitar la confusión que provoca la implantación de multas por violar tal medida que busca contener la propagación del coronavirus que provoca la covid-19.

"La gente ha querido confundir lo que es la Ley de Salud con el toque de queda; cuando salgo después de la siete de la noche y me detienen, no me apresan por contagiar a nadie, me apresan por violar la hora que el presidente pidió mediante un decreto que se respetara", indicó.

Dijo que cuando "manden a esos violadores del toque de queda a los jueces, ellos tendrán que liberarlos y dirán que es culpa de los jueces. Eso es un tipo penal a una desobediencia al dictamen del presidente de la República, no de la Ley de Salud".

Por segunda ocasión, el magistrado sugirió que se envíe un proyecto de ley al Congreso Nacional que abarque las sanciones para los infractores del toque de queda.

Mientras tanto, sugirió, "cuando el presidente mande para la extensión del estado de emergencia, ahí mismo que se coloquen las sanciones y las multas".

En el papel de juez se debe ser humano

Durante su entrevista, Vargas también mencionó las cualidades que debe poseer un juez atendiendo a que "en el papel de juez se debe ser humano, siempre actuando con humildad para entender la función de las partes".

Insistió en que el juez #tiene que ser humano y entender que tiene un papel para juzgar, siempre con humildad y entender la función de las partes".

"Cuando usted atropella a un ser humano, en virtud del poder que usted tiene como juez, estoces se gana un enemigo. Lo peor que puede hacer un juez es pensar que es poderoso; su único privilegio es el poder que le otorga la sociedad para juzgar”, apuntó.

Al culminar su entrevista como postulante para miembro del Tribunal Constitucional, el presidente Luis Abinader elogió la disposición de enseñanza que siempre tiene Vargas.

“Usted siempre tiene una actitud de enseñanza, por eso practica el magisterio. Que tenga buenas tardes y buena suerte”, le dijo el mandatario.

“Espero que al cambiarme la silla me haya cambiado la suerte”, fue la frase con la que el magistrado se despidió del gobernante